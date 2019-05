SIAN har varslet at de skal ha en stand i Moss sentrum lørdag 8. juni fra klokken 13.00 til 15.00. På nettsidene sine skriver organisasjonen at «Moss har pallplass blant landets islamhøl».

– Det blir interessant å bedrive folkeopplysning om islamproblemet her igjen, skriver de videre.

Sist gang SIAN hadde stand i Moss var i 2016. Da stilte en rekke motdemonstranter opp og vendte dem ryggen. En mann angrep dessuten en av SIANs talere, Lars Thorsen. Mossingen ble senere dømt til fengsel for dette.

LES OGSÅ: Derfor vil SIAN tilbake til Moss (DA+)

Politiet er forberedt

Jon Erland Fløgstad, en av lederne ved Moss politistasjons ordensseksjon, bekrefter at SIAN har meldt sin adkomst til Moss. Han forteller at politiet vil ha en dialog med organisasjonen i forkant, men ikke kommer til å nekte dem å holde appeller i sentrum.

– Vi lever i et fritt land. Så lenge de forholder seg til gjeldende lover og regler, så ser vi ikke på dette som noe problem, sier han.

– Hva med eventuelle motdemonstrasjoner?

– Det er vi forberedt på, svarer han.

Arne Kristian Løvik Stellander leder grupperingen Felles front mot nazisme i Moss. Han forventer at alle deres medlemmer reagerer på en fredelig måte når SIAN inntar byen.

Planlegger fredelig markering

En av dem som allerede nå planlegger en motreaksjon er grupperingen Felles front mot nazisme i Moss. De ble opprettet etter at Den nordiske motstandsbevegelsen holdt en markering i Moss i fjor sommer.

Leder Arne Kristian Løvik Stellander forteller at de planlegger å møte SIANs markering på en fredfull måte.

– De vil bli møtt med kjærlighet. Det er i hvert fall min filosofi. Som initiativtaker til gruppa oppfordrer jeg alle medlemmer til å være hyggelige, sier han.

Han er likevel bekymret for at andre personer i Moss vil reagere på en langt mer konfronterende måte.

– Det finnes sterke stemmer på begge sider. Da kan det selvfølgelig oppstå håndgemeng. Jeg håper og tror at det blir unngått. Jeg har i hvert ikke inntrykk av at noen tilknyttet vår gruppering ville tydd til noe slikt. Vi står sammen om fred og kjærlighet, sier han.

LES OGSÅ: Tidligere SIAN-leder om å returnere til Moss: – Vi vil alltid tilbake til de stedene som viser oss mest motstand

Frykter ikke mer islamhat

Stellander er ikke bekymret for at SIANs markering vil bidra til at organisasjonens holdninger vil få grobunn i Moss.

– Jeg ser ingen fare forbundet med at deres ytringer skal få komme fram i byen vår, sier han.

I stedet mener han det sterke initiativet til å markere avstand til SIAN er et godt tegn.

– Jeg håper vi klarer å vise at Moss er en inkluderende by med hjerte og varme, og at vi er et folk som gjerne tar en diskusjon, men ikke er spesielt glade i ekstreme holdninger, sier han.

LES OGSÅ: Mann skal ha forsøkt å dra av hijaben til en kvinne i Moss