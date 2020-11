Sendte melding til hemmelig elsker før hun ble drept: – Vi er ikke bra for hverandre

En 31 år gammel mann fra Moss er tiltalt for å ha drept en 56 år gammel kvinne han hadde et hemmelig forhold til. Han har erkjent straffskyld.

Under mandagens dag i retten ble det blant annet lagt fram tekstmeldinger mellom de to.

Mannen har selv forklart at de hadde et forhold som tidvis var turbulent, men fortsatt godt inntil drapet. Meldingene som ble lagt fram mandag tegnet et annet bilde.

«Vi er ikke bra for hverandre» og «ikke kontakt meg igjen», var noe av det kvinnen skrev til mannen – litt over en måned før hun ble drept.

Etterlatte kjente ikke til forholdet

Nora Josefine Skjerve, politiførstebetjent ved Moss politistasjon, gjennomgikk meldingene i retten. Hun skrev en rapport basert på de elektroniske funnene på mannens telefon, der kontakten mellom tiltalte og avdøde var et sentralt tema.

– Meldingene bærer preg av at tiltalte er hengivende, mens svarene er korte, var politiførstebetjentens oppsummering.

Deler av en samtale som ble vist fram i retten. Navnene og telefonnumrene er redigert bort.

Forholdet mellom den avdøde og den tiltalte 31-åringen var helt ukjent for kvinnens etterlatte.

– De har ikke kjent til hans eksistens og vet ikke hvem han er, sier bistandsadvokat Tone Monclair.

Den siste meldingen

Selve drapskvelden var det kvinnen som inviterte mannen hjem, etter at mannen hadde sittet i hussarrest med fotlenke ukene i forveien.

«Vi må snakke», skrev hun.

Det var den siste meldingen hun sendte til mannen.

Den tiltalte 31-åringen har forklart at han dro hjem til kvinnen og senere kvalte henne til døde. Årsaken var ifølge mannen at hun ikke ønsket å ha sex med ham.

– Da ble jeg veldig frustrert, sa mannen i sin forklaring.

– Fikk en magefølelse om at noe var galt

En av politibetjentene som pågrep mannen vitnet også i retten mandag.

Hun var en av dem som rykket ut til kvinnens hjem etter en bekymringsmelding fra to av den avdødes kollegaer.

Der møtte hun den tiltalte mannen og spurte om han visste hvor kvinnen var. Svarene var uklare.

– Jeg fikk en magefølelse om at noe var galt. Det var noe som ikke stemte, forklarte politibetjenten.

Følelsen av at noe ikke stemte, ble forsterket da politiet undersøkte soverommet. Der manglet nemlig sengetøy, dyne og puter. Det ble senere funnet i kvinnens bil, som sto parkert utenfor boligen.

Samme sted ble også kvinnen funnet død.

Politiadvokat John Skarpeid har tidligere rost politibetjentene på stedet.

– Det var deres innsats, via observasjoner og samtaler med den siktede, som gjorde at den avdøde ble funnet. De skjønte at dette var noe mer enn en mulig forsvinningssak, sa han i et intervju med Dagsavisen Moss Dagblad noen dager etter drapet.