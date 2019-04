Den demente kvinnen ble meldt savnet fra hjemmet sitt på Melløs bo- og servicesenter rundt midnatt, natt til tirsdag.

Politiet oppfordret beboere i området rundt Melløs til å sjekke ulåste boder, garasjer og lignende på sine eiendommer, for å hjelpe til med søket. Det ga resultater.

– Det kan se ut som at den oppfordringen medvirket til at kvinnen ble funnet, forteller Anders Strømsæther, politiets innsatsleder, som takker for publikums bidrag i søket.

Funnet i god helse

Ifølge innsatslederen ble nemlig kvinnen funnet i en bod eller kjeller rundt 350 meter fra sykehjemmet. Politiet meldte om funnet kl. 10.18.

– Vi antar hun har gått inn i en ulåst dør. Det er veldig gledelig at hun ble funnet, sier han.

Kvinnen ble sjekket av helsepersonell, men var i så god form at hun kunne bli kjørt rett tilbake til Melløs bo- og servicesenter.

– Vi er kjempeglade for at hun ble funnet. Jeg er også veldig imponert over de frivillige, som stilte opp så raskt som de gjorde, sier han.

Mange frivillige meldte seg til leteaksjonen

Politiet hadde flere enheter i området for å lete etter kvinnen. Et politihelikopter bidrø også i søket i løpet av natten, mens en hundepatrulje var i aksjon tirsdag.

Søket ble utvidet tirsdag morgen med frivillige mannspaker fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Ba om hjelp fra publikum

Politiet gikk ut med en etterlysning av kvinnen i slutten av 70-årene like før klokken 04.00 i natt.

Klokken 05.22 meldte politiet at de fortsatt lette etter kvinnen.

– Vi har lite å gå på med tanke på hvor hun kan være, så vi er veldig avhenginge av tips fra publukum, sa Ronny Samuelsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt.

– Vi har ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, la han til.

Politiets hundepatrulje bisto i søket etter kvinnen.

Kunne i teorien ha gått langt

Kvinnen skal være frisk til beins. En av teoriene til politiet var at kvinnen kunne ha gått til tursteder hvor hun tidligere har ferdes.

Anders Strømsæther, politiets innsatsleder, forteller at kvinnen kunne ha gått så langt som til Alby på Jeløy.

– Vi oppfordrer folk til å være observante, både beboere og turgåere, sa han.