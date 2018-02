SAS og Norwegian sier nei til Rygge

Moss

– Vår operasjon var relativt liten på Rygge, vi hadde et par flyginger til Spania. Vi har ingen planer om å gå inn igjen på Rygge, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen tilE24.

Han legger likevel til at de vil ta stilling til saken om flyplassen åpnes på nytt. Kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen sier det heller ikke er relevant for dem.

– Det har ikke skjedd noe nytt i saken for vår del. Trafikkgrunnlaget er nok for tynt for oss, men vi ønsker Ryanair lykke til, sier Johansen, og legger til at han håper det blir blåst nytt liv i den vesle flyplassen.

Flyplassen i Østfold ble lagt ned i 2016 etter at Ryanair la ned sin trafikk derfra. Mandag sa Ryanair-sjef Michael O'Learys at flyselskapet vurderer å komme tilbake til Rygge lufthavn.

Etter at Ryanair ga opp Rygge, har lavprisselskapet konkurrert med de to norske selskapene på Oslo Lufthavn Gardermoen. Begge selskapene sier de lever godt med konkurransen.

