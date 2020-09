Denne helgen gikk startskuddet for Strandryddeuka 2020. Til tross for navnet, varer aksjonen til Hold Norge Rent helt fram til 20. september.

Mandag hadde Oslofjordens Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten i Moss og Fredrikstad invitert klima- og miljøministeren til Jeløy, for å ta del i aksjonen.

De hadde pekt seg ut en liten strand like nord for Munkestein, helt nord på øya i Oslofjorden. Det var ikke tilfeldig.

– Dette stedet representerer Oslofjorden godt. Det er et eksempel på en strand som ikke er lett tilgjengelig for frivillige ryddere, forklarte Liv-Marit Hansen Toverud, avdelingsleder for Natur og Miljø i Oslofjorden Friluftsråd.

Ryddet samme sted for to år siden

Fra sjøen så stedet ryddig ut, men bak et buskas skjulte det seg store mengder plast, glass og annet søppel.

– Det er trist å se. Dette viser hvor stort problemet er, forteller klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Rotevatns første søppelpose ble fylt etter bare fem minutter. På under en time klarte Rotevatn og en gruppe på rundt 15 andre personer å plukke opp et hundretalls kilo med søppel fra den lille stranden på Jeløy.

Det til tross for at den lokale Skjærgårdstjenesten, med båtfører Dag Roar Kure i spissen, hadde ryddet samme sted for bare et par år siden.

– Det blir stadig flere som rydder strendene våre. Likevel blir ikke søppelet borte. Vi har en lang vei å gå, sier han.

Slik så det ut i buskaset på Munkestein, Jeløy - samme sted som Skjærgårdstjenesten hadde vært to år tidligere.

Vil at andre land også tar ansvar

Kure har ryddet strandsonen i mossedistriktet i snart 25 år nå. Han synes det er givende arbeid, men det kan også være frustrerende og demotiverende å se strender du har ryddet bli fylt opp med søppel igjen.

– Det kommer stabilt mye søppel hele tiden, på toppen av alt det gamle. For noen år tilbake fant vi en potetgullpose fra 80-tallet i et siv utenfor Son. Der endte vi opp med å samle inn 2 800 kilo søppel. Det tilsvarer fem lastebiler og to båtlaster i volum, forteller han.

Statsråden mener det er viktig å ikke bare rydde søppel, men også stanse tilførselen.

– Søppel flyter fra sted til sted. Ikke alt kommer fra Norge. Derfor er vi nødt til å få til en felles handling. Det er ikke nok at ett land gjør noe. Vi i Norge er ikke perfekte vi heller, men vi må løse problemet sammen, sier Rotevatn, som understreker at han er optimistisk.

– Det er enormt mange som engasjerer seg. Å delta på strandryddeuka er ett eksempel på noe mange kan gjøre som har stor betydning. Ved å rydde strandsonen hjelper du både lokalt og globalt, sier han.

