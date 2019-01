Det ble besluttet på et felles møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 tirsdag. Dette omfatter Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Østfold og Oslo befinner seg imidlertid i sin helhet innenfor ulvesonen.

Et flertall på sju ønsket å felle flere ulv, kun representanten fra Miljøpartiet De Grønne stemte imot, melder NRK.

Kvoten utenfor ulvesonen var opprinnelig på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten ble skutt i Stange kommune 3. januar. Nemndene skulle vurdere om kvoten skulle økes.

– Foreliggende kunnskap om bevegelsesmønster for unge ulver viser at mange ungdyr forlater oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stor sannsynlighet for at ung ulv vil kunne vandre inn og forsøke å etablere seg i region 4 og region 5 utenfor ulvesonen, og at dette innebærer risiko for omfattende skader, het det sekretariatets innstilling til vedtak.

Naturvernforbundet har varslet at de vil klage på avgjørelsen. Dermed blir det trolig opp til Klima- og miljødepartementet å behandle spørsmålet.

