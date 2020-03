Rockeband synger på mossedialekt og skriver byhistorie i tekstene

Høytrykk-gjengen har alliert seg med Kor Korall, Rygge Mannskor og teatergruppa Snakk Om. De middelaldrende Høytrykkrockerne kaller arrangementet for århundrets rockekonsert for folk i alle aldre.

Det må bemerkes at Høytrykk ikke er helt som andre band. De fire bandmedlemmene spiller riktignok rock så det ljomer, men de har en original vri på tekstene sine. Høytrykk synger om vanlige mennesker i Moss; ofte folk som har falt litt utenfor den tradisjonelle A4-ramma. Og de rocker på Østfoldnorsk.

Rocketradisjoner

I Moss har det vært utallige rocke- og popband siden 1960-tallet. Tombstones og Feldson Association ble etablert for mer enn 50 år siden, og holder det fortsatt gående. Green Onions var det mest kjente Mossebandet på 1960-tallet, og musikere fra «De grønne løkene» er fortsatt aktive, slik som Terje Ogden i Ogdens’ Rhythm & Blues. Det sier seg selv at musikere som startet opp på 1960-tallet nødvendigvis er i 60- og 70 års alderen i 2020. Men Høytrykk er uvanlig ved at bandet startet opp så sent som i 2015, og da var eldstemann, lektor Per Harald Vold, allerede fylt 60 år.

Musikalsk byhistorie

Det er mulig at bandmedlemmene, gjennom sine relativt lange liv, har tilegnet seg godt med menneskelig erfaring og kunnskap om det samfunnet de lever. For gjennom tekstene, som hovedsakelig er skrevet av gitaristen Harry Sørensen, forsøker bandet å formidle historien til Moss. Helt fra byen ble etablert i 1720 og fram til i dag.

– Men det er ikke den vanlige historien om helteskikkelser og eliten i byen som vi er mest opptatt av. Vi prøver å se Moss gjennom en del av de menneskelige skjebnene som er knyttet til byen, sier Harry Sørensen.

Han har for øvrig et visst slektskap med visekunstneren Alf Prøysen. Og det kan jo tenkes at en liten del av Prøysens lyriske åre har dryppet på Harry.

– Det viser seg at min mormor var kusine med Alf Prøysen, forteller han.

Århundrets rockekonsert

– I forbindelse med byjubileet skal Høytrykk ha en konsert på Verket Scene 24. oktober i år. Hva kan publikum vente seg?

– Vi har kalt konserten «Moss i 300», og det blir en tidsreise gjennom byens historie. I sangen «By nummer tolv» gjør vi et forsøk på å gjennomgå hele byens historie, fra den gang Moss fikk bystatus i 1720. Det var den tolvte bystatusen som ble tildelt i Norge. Her synger vi om pipemaker Frankenstein som kom fra Christiania, der det ikke var lov til å lage piper av trær, til Moss sagbruket på Verket som gikk så det suste. Vi følger historien videre til sammenslåingen av Jeløy herred og Moss by og fram til Mossekråka nylig ble byttet ut med Gullsporen fra Rygge, forteller Harry Sørensen.

– Og bassist Per Harald Vold understreker at de øvrige sangene på repertoaret speiler en del mennesker som har levd et liv i Moss; et liv som ikke alltid har vært så lett.

– Slik som sangen om Tore «Tippen» Johansen. Han var en kjent skikkelse i bygatene, som var litt for glad i flaska, noe et værbitt ansikt vitnet om. Og vi skriver om Svein «Star» Hagen, som jobbet på TrioVing på dagtid, men som var fakir og illusjonist på fritida. Han samlet en gang rundt 4.000 mennesker ved kanalen i Moss, da han annonserte at han skulle gå på vannet. Han ble dessverre utsatt for sabotasje, og stuntet hans ble dermed ødelagt. Star Hagen ble utsatt for mobbing. Når vi fremfører sanger om denne type personligheter, så prøver vi ikke å gjøre helter av dem, men gjør et forsøk på å yte dem respekt, sier Per H. Vold.

I lovens navn

Høytrykk startet opp i 2015, og spilte først coverlåter på engelsk. Etter en stund snekret Harry Sørensen en egenkomponert, engelsk sang som fikk navnet «The Bullit».

Opphavet til teksten er en sann historie om en politifullmektig som skjøt og drepte en 24-årig mossing i 1924. Drapssaken ble den gang behørig omtalt i både Moss Arbeiderblad (som senere ble Moss Dagblad) og Moss Avis.

Per Harald Vold mente at det ikke var riktig å synge en slik sang på engelsk, og kort tid før lanseringen, ble det i stedet laget en norsk versjon; eller rettere sagt en versjon på kav Østfolddialekt. «The Bullit» ble til «I lovens navn», og dette er på mange måter blitt en signaturmelodi for Høytrykk, som publikum garantert vil få høre på «århundrets konsert» i høst.

Bandets medlemmer

Høytrykk har fire medlemmer:

Bjørn Tore Karlsen, trommer.

Espen Karstensen Bugten, Keyboard.

Per Harald Vold, bass.

Harry Sørensen, gitar.