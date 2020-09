Fartsgrensen skal gjelde over hele landet, men med mulighet for lokale tilpasninger.

I tillegg foreslås en generell landsdekkende aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser.

Dette har Dagsavisen skrevet om tidligere: Fritidsbåter kan få felles fartsgrense

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere. Båtliv er populært i Norge, og det er stadig flere hurtiggående fritidsbåter og myke trafikanter, som padlere, på sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I tillegg kan kommunene blant annet fastsette lokale fartsgrenser for fritidsbåter i eget sjøområde, og justere den generelle fartsgrensen opp eller ned ut fra lokale behov.

Les også: – Folk har gått på en merket sti med mobiltelefon med GPS og kart og likevel ikke klart å finne fram

Forslaget vil også begrense bruken av vannscootere ettersom disse regnes som fritidsbåter, og forslaget til endringene gjelder dermed også for disse.

Høringsfristen for forslaget er satt til 25. november.