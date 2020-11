Ramberg barnehage er reddet

Etter en lang tid med usikkerhet for foreldre, barn og ansatte ved Ramberg barnehage, er det nå klart at barnehagen er reddet. De seks styringspartiene i Moss går imot kommunedirektør Hans Reidar Ness, som har foreslått å fusjonere Ramberg og Reier barnehager. Gruppelederne for Ap, Rødt, KrF, Sp, SV og MDG troppet mandag opp på Ramberg barnehage for å fortelle at de ønsker at barnehagen skal fortsette sin drift på Ramberg i 2021.

Spontan jubel

Mens pressekonferansen er i gang utenfor barnehageporten kommer styrer Kjersti Feilberg Jacobsen ut for å sjekke hva som foregår. Hun blir oppriktig glad når hun får høre budskapet fra byens topp-politikere. - Bedre nyhet kunne jeg ikke ha fått. Vi har en flott barnehage, der de ansatte trives, det er lite sykefravær og foreldrene gir oss positive tilbakemeldinger. Foreldrene har jobbet hardt for at barnehagen skal fortsette. Dette var en gladnyhet, sa hun. Og gikk sporenstreks opp til de ansatte og fortalte det gode nyheten. Da ble det spontan jubel i barnehagen.

SE OVERSIKT: Dette er tilbudene som kommunen vil kutte (+)

Mot kommunedirektørens innstilling

- Spørsmålet om Ramberg barnehage har vært et hett tema i lang tid, og dette tærer naturligvis på både ansatte og foreldre. Vi har nå bestemt oss for å legge 900.000 kroner i potten neste år, slik at driften er sikret gjennom hele 2021. sa Shakeel Rehman (Ap).

Kommunedirektørens forslag var å slå sammen Ramberg og Reier barnehage og lokalisere den sammenslåtte barnehagen på Reier. Dette skulle gi en innsparing på 3-4 millioner kroner over et par år. Dette forslaget utløste protester hos både foreldre og ansatte ved barnehagen.

LES OGSÅ: Politikere med klar beskjed etter at budsjettforslaget ble lagt fram

Kommunedirektøren påpekte at det er stor overkapasitet av barnehageplasser på Jeløy, og at det derfor er et naturlig effektiviseringsgrep å slå sammen to barnehager. Da saken var til behandling i hovedutvalget for Oppvekst og utdanning i slutten av august, ble det vedtatt å utsette realitetsbehandling av saken inntil de politiske partiene hadde fått oversikt over helheten i kommunens økonomi.

Moss Høyre, Moss KrF, Moss Rødt, Moss SV og Moss Frp har tidligere gjort det klart at de vil beholde Ramberg barnehage. Kommunebudsjettet for 2021 skal vedtas onsdag 17. desember.

LES OGSÅ: – De dårligst stilte kan ikke redde kommunens økonomi