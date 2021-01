Mandag ettermiddag ble en polskregistrert trailer tatt inn til kontroll etter at føreren hadde vært innom ekspedisjonen ved tollstasjonen ved Svinesund for å deklarere lasten.

– Vi foretok først en manuell kontroll, og deretter ble det bestemt at vi skulle ta en runde med skanneren vår. På bildene kunne man se uregelmessigheter i to av de ytre rommene under tilhengeren, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Les også: Pågrepet med bilen full av kniver og en halvladd pistol i jakka

Da tollerne åpnet disse rommene ble det funnet flere svarte søppelsekker som var merket med forskjellige biltyper.

– Det viste seg at dette var gulvmatter til en rekke ulike biler, blant annet Tesla, Hyundai og Renault, utdyper Grandahl.

Verdien på mattene er anslått til 71.400 kroner, og siden denne delen av lasten ikke var deklarert, ble de beslaglagt.

Føreren av traileren, en polsk mann født i 1979, fikk en bot for smuglingsforsøket.

Les også: Tatt i tollen med store mengder udeklarert treningsutstyr

Det var gulvmatter til en rekke ulike typer biler som ble funnet i den polske traileren. FOTO: Tolletaten