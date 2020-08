– Vi har noen hypoteser vi jobber ut ifra, forteller politiadvokat Anders Svarholt.

Det var tirsdag kveld at en kvinne i 70-årene skal ha blitt drept i sitt eget hjem. Hennes ektefelle, en mann i 80-årene, er nå siktet for drapet.

Politiadvokat Svarholt sier tilregnelighet fort kan bli et tema i saken.

– I alle saker av en alvorlighetsgrad som dette, så vil tilregnelighet være en naturlig del av politiets etterforskning. På det grunnlaget har vi bedt om en prejudisiell vurdering av siktede, sier han.

En prejudisuell vurdering er ikke det samme som en full rettspsykiatrisk undersøkelse, men snarere en sakkyndig vurdering av hvorvidt sistnevnte vil være nødvendig.

Ifølge Svarholt ble det også rutinemessig tatt en blodprøve av den siktede i forbindelse med pågripelsen, for å avklare hvorvidt han var edru eller ei.

Bodde alene

Ekteparet bodde sammen i en leilighet på Glassverket i Moss. Politiet har på nå ingen opplysninger om at det var andre personer registrert på adressen, ei heller om det befant seg andre personer i leiligheten da drapet skjedde.

– Det vil være en del av etterforskningen, men da politiet kom var kun siktede og avdøde til stede, forteller Svarholt.

Onsdag jobber politiet med å avhøre naboer og andre eventuelle vitner til hendelsen.

Foreløpig vil ikke politiet si noe om hvordan kvinnen skal ha blitt drept.

– Det jeg kan si er at vi har kontroll på drapsvåpenet.

– Hva er det som gjør dere sikre på at dette er drapsvåpenet?

– Det er basert på de opplysningene vi fikk innledningsvis og omstendighetene rundt på åstedet, svarer politiadvokaten.

Ingen formell erkjennelse

Det var mannen selv som ringte politiet og meldte om drapet.

– Ga han noen erkjennelse eller annen uttalelse i forbindelse med pågripelsen?

– Per nå har jeg ikke klart for meg hva som har blitt sagt og ikke sagt. Så vidt jeg vet har han foreløpig ikke sagt noe om hendelsesforløpet eller tatt stilling til straffskyld i et formelt avhør, svarer politiadvokaten.

Den siktede satt i et kort avhør onsdag, men ifølge Svarholt var dette mest for å få det formelle på plass før fengslingsmøtet samme dag. Først da er det ventet at spørsmålet om skyld vil bli besvart.