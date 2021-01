De to mennene kom over grensa ved Svinesund i en tyrkiskregistrert bil tidlig mandag morgen. Etter å ha kjørt feil på vei inn til tollstasjonen og havnet på rød sone, ble de vinket over til grønt av politiet for en prat, slik alle som kommer inn i landet den veien må i disse dager.

– Etterpå overtok vi kontrollen, og føreren av bilen legitimerte seg med et norsk pass. Han forklarte at han bodde i tyrkia med familien, men at han var på vei til Norge for å delta i et bryllup. På spørsmål om hvor lenge han skulle være her, svarte han at planen var en liten uke, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Mer enn bryllupsgaver

Sjåføren var en mann i starten av 50-åra, mens den mannlige passasjeren var i midten av 20-åra, også han hadde norsk pass. I bilen hadde de med seg det tollerne mente kunne se ut som diverse gaver til brudeparet, men det ble likevel besluttet å foreta en nærmere sjekk.

– Da ble det først funnet en boks med 25 patroner på gulvet bak førersetet, og deretter en stor kniv i bagasjerommet, forklarer Grandahl.

Det var NRK som først meldte om mandagens funn ved Svinesund. Ytterligere undersøkelser av bilen avdekket at det også lå tre kniver i hanskerommet og en på gulvet ved passasjersetet. I tillegg ble det avdekket en batong og en slags øks, samt en flaske med foreløpig ubekreftet innhold – som mistenkes å være narkotika.

– Vi gjorde en hurtigtest som slo ut på metamfetamin, men har sendt flaska videre til laboratoriet vårt for en nøyere analyse. Flaska med innhold veide totalt 98,6 gram, opplyser Grandahl.

Avslørt av visitering

Både sjåføren og passasjeren ble kroppsvisitert etter disse funnene, og passasjeren innrømmet da at noen av knivene var hans. Under visitteringen av bilføreren ble det gjort enda et våpenfunn av det alvorlige slaget.

– I jakka til han som kjørte ble det funnet en halvladd pistol som inneholdt sju patroner. Det ble også funnet enda en boks som inneholdt 17 patroner, sier Grandahl.

Alle våpnene ble umiddelbart beslaglagt, politiet ble kontaktet og de to mennene ble pågrepet.

Dette er andre gang i løpet av januar at tollerne ved Svinesund gjør beslag av en pistol under en rutinekontroll. Seksjonssjefen er glad for at det var erfarne tollbetjenter på jobb ved begge disse tilfellene, som sørget for at situasjonene løste seg på rolig vis.

– Igjen var det dyktige tjenestepersoner som gjennomførte kontrollen, og tok seg av saken på en god måte slik at det ikke oppsto noe dramatikk for vår del, avslutter Grandahl.

– Stort skadepotensial

Saken etterforskes nå videre ved Halden politistasjon, og etterforskningsleder Vidar Andersen opplyser tirsdag ettermiddag at den ene av de to mennene sitter i avhør. Etter at begge de pågrepne er avhørt vil det bli tatt en vurdering på om de skal fremstilles for varetektsfengsling.

Også Andersen har inntrykk av at pågripelsen gikk forholdsvis rolig for seg.

– Den ene parten var ikke helt samarbeidsvillig, men jeg vil ikke kalle det dramatikk. Toll og politi hadde kontroll på situasjonen hele veien, og ingen tjenestepersoner ble skadet, sier han til Demokraten.

Hva slags straff mennene kan vente seg, er det ifølge etterforksningslederen altfor tidlig å si noe om, selv om han karakteriserer saken som alvorlig.

– Det sier seg selv at skadepotensialet i disse våpnene er stort, men straffenivået avhenger av mange ulike faktorer. Det er også opprettet en narkotikasak, men vi er foreløpig veldig usikre på om innholdet i flaska faktisk er narkotika, så vi må først få svar på analysene av hva det er og hvor mye det eventuelt er snakk om, sier Andersen.

Pistolen vil bli sendt til testing for å se om den fungerer. Den vil også bli sjekket opp mot ulike registre, blant annet med tanke på om den er meldt stjålet eller har blitt brukt i forbindelse med andre straffbare forhold.

