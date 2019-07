Overvann på tursti ved Sydskogen

En tursti under E6 ved Sydskogen nær Thorbjørnsrød Gård i Moss er fylt opp med vann. - Det er vanskelig for både gående og syklister å bruke stien, sier Vidar Vervik. Det er Statens vegvesen har ansvaret for å holde turstien åpen, og på torsdag var etaten på befaring.

– Det viser seg at to kummer er blitt tette. Vi må bruke en sugebil, og også få spylt rørene, som nok har vært der siden E6-brua ble bygd for ganske lenge siden, sier byggeleder Kim Eirik Kongshaug i vegvesenet. Han forteller at det også er nødvendig å ta en prat med grunneieren når det gjelder hvor rørene er plassert. Dette vil bli utført etter at sommerferien er over; snnsynligvis i midten av august, sier Kongshaug.