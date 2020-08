Østfoldbanen er klar for trafikk igjen

Åpningen av togtrafikken på Østfoldbanen har vært utsatt etter sommerens arbeid i forbindelse med tilkoblingen til et nytt signalsystem på den nye togstasjonen i Ski. Første del av stasjonen sto klar til planlagt åpning 10. august, men det oppsto utfordringer i innkjøringsperioden for det nye signalanlegget. Forrige mandag åpnet trafikken fra nye Ski stasjon nordover og på Østre linje, mens passasjerer mellom Ski, Moss og Halden fortsatt ble tilbudt buss for tog.

― Endelig kan vi åpne for trafikk på hele Østfoldbanen. Det har vært et døgnkontinuerlig arbeid i lang tid nå, og vi er veldig glade for at vi kan åpne for trafikk slik at de reisende får tilbake sitt togtilbud, sier Stine Undrum, konserndirektør i Bane NOR.

Jernbanen rundt hovedstaden består av ulike signalsystemer som er opptil flere tiår gamle. Derfor må nye signalsystem tilpasses hvert enkelt anlegg som det skal kobles opp mot. Feilene vi har jobbet med har vært i grensesnittene rundt nytt sikringsanlegg på Ski, blant annet mot sentralt togledersystem.

― Det er ikke greit at vi ikke har klart dette i tide, og vi beklager til alle som har blitt påvirket av denne situasjonen. Allikevel er det sånn at vi kan ikke sette i gang togtrafikken fordi det er ubehagelig for oss. Vi tar ingen sjanser når det kommer til de reisendes sikkerhet. Nå er vi glade for at våre kunder kan ta toget som vanlig. Når innkjøringsperioden er helt over, vil det moderne signalanlegget bidra til færre forsinkelser og et enda mer stabilt togtilbud, understreker Undrum.

Bane NOR har et tett samarbeid med Vy, som har gjort en kjempeinnsats med å få alle detaljene for alternativ transport på plass.

― Disse ukene har vært en kraftprøve og tålmodighetstest som jeg og mange med meg er glade vi endelig ser slutten på. Vi gleder oss sammen med tusenvis av reisende til hele Østfoldbanen åpner på mandag, sier Arne Fosen, konserndirektør i Vy Tog.

― Vy har vært både fleksible og løsningsorienterte, og vi setter pris på innsatsen de har gjort underveis i disse utfordrende ukene. Nå skal vi gå grundig gjennom hendelsen for å kartlegge hva som har skjedd og hvordan vi kan sette inn tiltak som gjør at vi kan unngå lignende situasjoner i framtiden, sier Stine Undrum.