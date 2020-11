Ordføreren går ned i lønn, og de sosiale tilbudene skal opprettholdes i Moss kommune

Det var en svært fornøyd politikergjeng fra de seks styringspartiene i Moss som la fram sitt budsjettforslag for 2021. Pressekonferansen ble avholdt Varmestuas lokaler, og det var ingen tilfeldighet, sa ordfører Hanne Tollerud (Ap). Et av budsjettforslagene var nemlig å sikre en bevilgning på 490.000 kroner til Varmestua. Og den politiske regnbuealliansen kunne også fortelle at de lyttet til innbyggere, organisasjoner, og tillitsvalgte. Mange har påpekt at politikerlønningene bør ned når kommunens økonomi er skrantende. Nå har mossepolitikerne bestemt seg for å redusere sin egen lønn.

80 prosent stilling

Ordfører Hanne Tollerud har i dag en lønn som tilsvarer 110 prosent av det stortingsrepresentantene får. Dette skal nå reduseres til å være 100 av en stortingslønn. Varaordfører Tor Petter Ekroll har i dag full stilling. Han går over i en 80 prosent stilling, og får dermed mindre lønn utbetalt, selv om han beholder sitt lønnsnivå på 100 prosent av lønnsnivået til stortingsrepresentantene. Partienes gruppeledere vil også få mindre utbetalt.

– Dette gir en reell innsparing på 2,9 millioner kroner. Vi gjør dette grepet for å vise at kommunens politikere vil gå foran med et godt eksempel med tanke på å få kommunens økonomi på beina igjen, sa varaordfører Tor Petter Ekroll (Sp).

Ikke økt e-skatt

Det har vært en dragkamp innad blant posisjonspartiene for å finne dekning til kommunens drift i 2021. Rødts Eirik Tveiten har kjempet for en liten økning i eiendomsskatten. Men han har ikke fått medhold, og Shakeel Rehman gjorde det klart at drøyt 19,8 millioner kroner i stedet skal tas fra disposisjonsfondet.

Kommunedirektør Hans Reidar Ness har regnet med at det vil bli brukt 56 millioner fondskroner i 2020, og for neste år la han fram et forslag på bruk av ytterligere 33 millioner. Nå blir dette plusset på til 53 millioner kroner i 2021.

– Hensikten med disposisjonsfondet er å ha en økonomisk buffer til bruk i tider der økonomien skranter. Vi har heldigvis en solid fond, og vi foretrekker å bruke av dette framfor å innføre en økt skattebelastning på innbyggerne, sier ordfører Hanne Tollerud.

Sosial profil

Alle de seks gruppelederne understreket viktigheten av å holde fast på en god sosial profil på 2021-budsjettet.

– Vi har undertegnet en samarbeidsavtale, der den sosiale profilen er meget klart uttrykt. Dette må vi holde fast ved. Derfor har vi funnet penger til fortsatt drift til de sosiale ulike arenaer der kommunedirektøren har fjernet tilskuddet i sine kuttforslag, sier Benedicte Lund (MDG).

Dette gjelder fortsatt drift av Fontenehuset, opprettholdelse av Ramberg barnehage, videre drift av byens tre åpne barnehager og en fortsatt støtte til tilbudet «Aktiv på dagtid», et treningstilbud til dem som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Fortsatt støtte til Varmestua og opprettholdelse av skøytebanen i Kirkeparken i Moss sentrum er med i regnbuealliansens budsjettforslag. Posisjonen gjør det klart at barnetrygden ikke skal regnes inn i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosial hjelp.

Eldreomsorg

Mange har vært redde for at tilbudet til eldre skal bli svekket. Særlig etter at kommunedirektøren foreslo å utsette byggestart av 48 omsorgsboliger på Grindvold Hageby og hans forslag om å legge ned åtte sykehjemsplasser. Posisjonspartiene har også bestemt seg for å skrote disse forslagene. Demensboligene på Grindvold skal ferdigstilles innen 2023. Byggeutgiftene skal dekkes gjennom låneopptak. Driftskostnadene vil først begynne å løpe fra 2023.

Selv om mange av kuttforslagene til kommunedirektøren blir forkastet, vil politikerne gjennomføre en gjennomgang av bemanningsplanene innen helse og mestring. Kommunedirektøren mener det er mulig å 28 millioner i 2021 på en effektivisering.

– Vi ser det som en nødvendighet å fortsette effektiviseringsarbeidet i kommunen. Men det er en forutsetning at en effektivisering ikke må svekke kvaliteten på tjenestene til brukerne eller skape helseproblemer for de ansatte. Vi må jobbe tett opp mot de tillitsvalgte, sier Eirik Tveiten.

Alle de seks styringspartiene uttrykte stor tilfredshet med budsjettforhandlingene dem imellom. Det betyr at dette budsjettforslaget blir vedtatt når det skal behandlers i kommunestyret torsdag 17. desember.