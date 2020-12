Nyttårsaften: 18 nye smittede i Moss

Til sammen er det registrert 765 smittetilfeller av covid 19 fra pandemien startet i mars og ut året. Desember måned har den vært den desidert verste. 47 prosent av alle smittetilfellene er meldt i julemåneden.

Tre under 18 år

Tre av dem som ble registrert som smittet 31. desember er under 18 år. Alle tre er skoleelever, men de har ikke vært på skolene i smitteførende periode, og det er ikke mistanke om at smitten kommer fra skolene ut fra smittesporingen så langt. Det er derfor ikke sendt ut noen informasjon til skolene eller foresatte, skriver Moss kommune på sine nettsider.

Smittekilden for 15 av smittetilfellene er nærkontakt til kjente smittetilfeller og for tre av de smittede er smittekilden foreløpig ukjent. Det totale antallet som har fått påvist smitte gjennom hele pandemiperioden er 765.