Nytt opplag av jubileumsboka

- Etterspørselen etter boka som er gitt ut i anledning byens 300 års jubileum, var så stor at de 1750 eksemplarene som ble trykket opp var solgt i løpet av tre uker.Det finnes derfor mange mossinger som har gått glipp av årets mest populære julegave, sier bokprosjektets leder, Per Vorum.

Vorum mener at boka er like god gave i hele jubileumsåret 2020 som den var som årets julegave i 1919:

- Alle har jo fødselsdag i løpet av ett år, og boka egner seg godt til gave i den anledningen. Og det kanskje viktigste, ”Moss som den er – og var” er fremtidens historiebok om Moss anno jubileumsåret. De som er unge i dag vil om noen år gå tilbake i boka for å finne ut hvordan byen en gang var.

Det nye opplaget på 1500 eksemplarer blir tilgjengelig i byens bokhandlere i slutten av januar, skriver historielaget i pressemeldingen.