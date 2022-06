Stortinget sa ja til å oppløse Viken

I slutten av februar vedtok fylkestinget i Viken å søke om en oppdeling av fylket. Søknaden ble sendt måneden etter. Tirsdag ettermiddag ble saken behandlet av Stortinget, sammen med søknaden fra Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark samt Ålesund kommune. Som forventet stemte et politisk flertall ja til å dele opp de nevnte fylkene.

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken, er glad for at oppløsningen nå har fått grønt lys av Stortinget.

– Det er en viktig milepæl å få dette vedtaket på plass, sier hun.

Saken kom opp til votering tirsdag, men den politiske debatten i Stortinget ble gjennomført dagen før.

– Det er en gledens dag for demokratiet, fordi den har et flertall på Stortinget som vil lytte til den lokale folkeviljen, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mandag.

Stortingspolitikerne brukte over to og en halv time på å diskutere saken, selv om den i realiteten allerede var avgjort for lengst. En lang rekke politikere fra Senterpartiet benyttet anledningen til å hylle beslutningen om å la Viken og de andre fylkene oppløses.

– Jeg gleder meg til Østfold fylkeskommune gjenopprettes. Ikke fordi at alt var perfekt i gamle Østfold, men fordi det bidrar til å spre makt, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Jeg tror at de snart to og et halvt årene med Viken har lært oss noe om våre felles kvaliteter, som vil bidra til å bygge Østfold 2.0 til et bedre fylke, sa Ole André Myhrvold (Sp).

[ Vil bruke nesten 50 millioner kroner i år på oppløsningen av Viken ]

Merkedag for Senterpartiet

Partifelle Kari Mette Prestrud (Sp) kalte det også en dag verdt å feire.

– Opposisjonen hevder at det er uansvarlig pengebruk å reversere de aktuelle fylkene. Vi mener tvert imot at det er langt større grunn å stille spørsmål ved de milliardene som ble brukt på å slå sammen fylkene. Særlig når Høyre og Frp ønsker å avvikle fylkeskommune som forvaltningsnivå uansett. I Senterpartiet hegner vi om lokaldemokratiet og feirer derfor at vi får tilbake fylkene våre med et høyt «hurra».

Oppløsingen av Viken var en av de viktigste sakene for Senterpartiet under stortingsvalget i fjor.

Saken ble debattert på Stortinget mandag, men ble votert over klokken 15.00 dagen etter. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), her i forbindelse med en annen sak, kalte det en gledens dag for demokratiet. (Heiko Junge/NTB)

Høyre var partiet som gikk i bresjen for å gjennomføre reformen som slo sammen fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. De kritiserte regjeringspartiene for å reversere dette arbeidet.

– Den nye regjeringen har høstet mye kritikk for å være retningsløs og uten et skikkelig prosjekt, men nå slår regjeringen tilbake og gir svar på tiltale. Regjeringen har nemlig funnet både prosjekt og retning. Den skal ta Norge bakover, sa Mudassar Kapur (H) under mandagens debatt.

[ Faktisk: Nei, nytt fylkeshus er ikke dyrere enn oppløsning av fire regioner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Viken-oppløsningen

23. februar vedtok et politisk flertall i fylkestinget å søke om å oppløse Viken.

Stortinget behandlet søknaden 14. juni. De sa ja til å oppløse fylket.

Allerede før behandlingen av søknaden startet fylkeskommunen å både forberede en avvikling av Viken og en opprettelse av de tre fylkene, Østfold, Akershus og Buskerud.

Planen er at Viken opphører som fylke ved inngangen til 2024.

---