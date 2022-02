Vil starte arbeidet med å dele opp Viken allerede denne måneden: – Nå er det bare å sette i gang

Lørdag samlet 100 representanter fra Viken Arbeiderparti seg til et møte. På agendaen sto ett tema: Viken.

Skal fylket deles opp eller skal det beholdes? Det var det store spørsmålet. Et spørsmål som mange, i hvert fall fylkespolitikere fra andre partier, trodde Ap allerede hadde tatt stilling til da de gikk inn i regjering med Senterpartiet. Men etter splittelse innad i partiet, synliggjort blant annet da Akershus Ap først gikk inn for å beholde fylket, var det duket for et oppvaskmøte lørdag, ledet av Martin Kolberg, for å fremme et felles standpunkt. Han vasket bort den minste tvil som lå igjen.

Beskjeden fra Kolberg og resten av representantskapet i Viken Ap var denne gangen tydelig: Viken skal deles opp og de gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud skal gjenopprettes. Kun 3 av 100 medlemmer stemte imot innstillingen.

– Dette betyr at Viken nå blir oppdelt, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken.

Nå er det bare å brette opp ermene, sette girspaken i sjette gir og sette i gang arbeidet med en oppdeling. — Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder

Solid flertall i fylkestinget

Vedtaket som representantskapet i Viken Arbeiderparti nå har kommet med er bindende for partiets fylkestingsrepresentanter. Det betyr at de vil stemme det samme når saken kommer opp i fylkestinget mot slutten av måneden. Dermed danner Ap et solid flertall i fylkestinget for en oppdeling.

Aps fylkesledere Martin Kolberg (Buskerud), Anniken Huitfeldt (Akershus) og Siri Martinsen (Østfold) under møtet lørdag, som ble avholdt digitalt. (Skjermdump)

Jacobsen har selv skrevet innstillingen som fylkestinget skal ta stilling til i slutten av februar. Den anbefaler å søke Stortinget om en oppløsning.

Hun er glad for at et samlet Ap i Viken nå har valgt å gå inn for det samme.

– Ja, absolutt. Nå er det bare å brette opp ermene, sette girspaken i sjette gir og sette i gang arbeidet med en oppdeling, sier hun.

Nå ligger alt til rette for at Viken skal bli delt opp. Det vil tidligst skje fra og med 1. januar 2024. (illustrasjon )

En oppdeling av fylket er nemlig så omfattende og tidkrevende, at Viken fylkeskommune vil begynne med denne prosessen allerede før en søknad blir behandlet i Stortinget.

Fylkesdirektør Bente Bjerknes bekrefter overfor Dagsavisen at prosessen vil starte så fort fylkestinget vedtar å søke, altså etter møtet den 23. og 24. februar. Fylkeskommunens administrasjon anser et positivt vedtak i fylkestinget som et godt nok svar på at en oppdeling vil skje, og at innsendingen av søknaden og behandlingen i Stortinget kun blir en formalitet.

Jubler for Aps beslutning

Kjerstin Wøyen Funderud, stortingsrepresentant for Østfold Senterparti, er glad for at Ap endelig har tatt et tydelig standpunkt i saken.

– Det er en viktig seier for oss. Østfold Ap har stått sammen med oss hele veien og det har vært viktig for resultatet vi så i dag, sier hun.

Hun legger til at Senterpartiet står klare til å bistå i arbeidet med en fylkesoppdeling.

– Nå må vi brette opp ermene og sette i gang arbeidet som skal til for å gjenoppbygge Østfold, Buskerud og Akershus, sier hun.

---

Viken-oppdeling

Fylkestinget skal beslutte hvorvidt de skal søke om en oppdeling av Viken eller ei i et møte som skal gå over to dager, den 23. og 24. februar.

Arbeiderpartiet er i en vippeposisjon og vil således avgjøre utfallet av saken. At de nå sier ja, betyr at det ligger an til et solid flertall i fylkestinget (sammen med minst Sp, Frp, SV og Rødt).

Etter et positivt vedtak i fylkestinget, vil søknaden bli sendt til regjeringen innen 8. mars. Stortinget skal komme med et endelig, politisk vedtak innen de tar sommerferie.

Det er ventet at Stortinget vil si ja. Ap og Sp har blitt enige om dette i deres samarbeidsplattform. I tillegg har SV gitt tydelig signal om at de støtter en oppdeling.

Ved et positivt vedtak for oppdeling av Viken, vil fylket opphøre tidligst fra og med 2024.

---