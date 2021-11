Elever i Viken får gratis bind og tamponger

– Vi er jo først og fremst glade for at det i det hele tatt settes av penger til dette. Dette kommer til å være nok til å starte den forsøksordningen som vi har tro på at er starten på å sørge for gratis sanitærprodukter etter hvert til alle elever i hele Viken, sier SVs gruppeleder Balder Alvær Olafsen til NRK.

Det er de rødgrønne fylkesrådspartiene som har blitt enige om ordningen. Den skal stemmes over i desember og utredes våren 2022.

Det ikke regnet ut hva ordningen faktisk vil koste, sier Olafsen.

(©NTB)