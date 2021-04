Studenter i Viken-kommuner får komme tilbake på lesesalen

Årsaken til de midlertidige endringene er at 20 Viken-kommuner har hatt det aller strengeste regionale tiltaksnivået, tiltaksnivå A, lenge. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skal tiltaksnivået normalt vare i to-tre uker.

– Disse midlertidige justeringene i tiltaksnivå A vil forhåpentligvis kunne gjøre konsekvensene av tiltakene noe mindre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I disse kommunene har lokalene ved universiteter og høyskoler vært stengt for alle studenter. Men fra 16. april kan biblioteker og lesesaler holde åpent for studenter som jevnlig koronatestes.

Asheim: Håper det letter situasjonen

Lokaler på campus kan også holdes åpne for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt.

Minister for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim (H) sier til NTB at det ikke er tvil om at situasjonen for studentene i kommuner med de strengeste tiltakene er utfordrende.

– Intensjonen var aldri at det strengeste nivået skulle vare så lenge som det gjør nå. Det rammer spesielt en del kommuner i Viken hvor det er mange studenter, sier han.

– Jeg håper disse midlertidige justeringene bidrar til å lette situasjonen for studentene og utdanningsinstitusjonene som har en krevende innspurt foran seg, sier Asheim videre.

Blomsterbutikker får åpne

16. april kan også blomsterbutikker i de 20 kommunene holde åpent dersom salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter, og butikken i all hovedsak selger blomster med kort holdbarhet.

I Oslo har blomsterbutikkene fått holde åpne i flere måneder på tross av at de aller fleste butikkene er stengt. Men i Viken har de altså har vært stengt de siste ukene, og flere butikkjeder har permittert mange ansatte.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber nå med et oppdrag der de gjør en helhetlig gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåene (tiltaksnivå A, B og C).

