Våler-mann deltok på arrangement til koronafornekter

Helgen 26. og 27. mars inviterte Hans Kristian Gaarder til foredrag og workshop på sin egen eiendom. Gaarder var en sentral skikkelse i det konspiratoriske nettstedet Nyhetsspeilet og en åpen koronafornekter. Tirsdag forrige uke ble han funnet død i sitt eget hjem. En test i etterkant av dødsfallet fastslo at han hadde covid-19. Også en kvinne i 70-årene som deltok på arrangementet er bekreftet død med covid-19. Hun var hjemmehørende i Gran.

Ifølge Are Løken, kommuneoverlege i Gran, deltok også en eldre mann fra Våler i Østfold på arrangementet.

– Vi vet ikke om han har testet seg, men vi har varslet hjemkommunen om at han var der, forteller Løken.

Smitte i Moss kan knyttes til arrangementet

Siden arrangementet i slutten av mars har tre personer bosatt i Våler testet positivt for covid-19. Det er ikke kjent om mannen er én av dem. Det er heller ikke kjent om han i det hele tatt har testet seg. Rune Davidsen, kommuneoverlege i Våler, kjente nemlig ikke til saken da vi kontaktet ham mandag. Det gjorde heller ikke ordfører Reidar Kaabbel.

Det som er sikkert, er at ett smittetilfelle i Moss kan knyttes tilbake til arrangementet.

– Vi kan bekrefte et smittetilfelle i Moss som kan spores tilbake til denne smittekilden, men vi er ikke kjent med at mossinger har vært tilstede på arrangementet, sier Vibeke Weibell Eliassen, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

Flere kommuner kartlegger nærkontakter

Smittesporingsteam i seks kommuner på Østlandet jobber nå med å kartlegge smitten i tilknytning arrangementet i Gran: Gran, Jevnaker, Oslo, Asker, Våler og Moss, ifølge NRK.

– Vi vet at det er en del sekundærtilfeller. I sum regner vi med at det er et sted mellom sju og ni personer som har testet positivt etter dette arrangementet. Tallet er usikkert, fordi den videre undersøkelsen av smittetilfellene pågår i hjemkommunene, sier kommuneoverlege Løken i Gran.

Tallet er også usikkert, da det har vært krevende å få deltakerne til å dele opplysninger. Det gjør smittesporingen vanskelig.

Gjør klar anmeldelse

Det er også ukjent hvor mange personer som faktisk deltok på arrangementet. Det er heller ikke kjent om Våler-mannen dro dit alene eller sammen med noen andre. Selv har han ifølge kommuneoverlegen sagt at det var anslagsvis 7–8 deltakere der.

– Vi har ingen øvrige opplysninger om antall, sier Løken.

De gjeldende koronaforskriftene, da som nå, sier blant annet at alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. I tillegg var det forbudt å delta på arrangementer på det tidspunktet.

– Rådmannen i Gran er nå i ferd med å anmelde ulovlig deltakelse på dette arrangementet, sier kommuneoverlegen.

