Stortingspresidenten hyller de frivilliges innsats for Ukraina-flyktninger

– Jeg vet at det er utrolig mange nordmenn som har lyst til å bidra på mange måter. Min oppfordring til dem er at vi har mange fantastiske humanitære organisasjoner: Meld dere til dem. De kan organisere det videre og bidra til at flest mulig får den hjelpen de trenger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Onsdag besøkte han mottakssenteret i Råde i Østfold, som den siste tiden har tatt imot mange ukrainske flyktninger.

– Det er ganske sterkt å møte mennesker som bare for noen uker siden levde helt vanlige liv, og så plutselig er landet deres i krig. Jeg møtte en mor som hadde gått delvis til fots sammen med sin lille datter og sønnen på 16 år, mens far og sønn ble igjen. Det var ganske tøft å høre historiene deres, sier han.

Stortingspresidenten møtte også frivillige i Røde Kors som jobber med å ta imot flyktningene, og han fullroser den innsatsen som frivillige legger ned både dag og natt.

Gharahkhani kom selv til Norge som flyktning fra Iran i 1987, og betydningen av frivilligheten den gang sitter fremdeles sterkt i minnet.

– Når du har vært barn på flukt, så har du noen minner som er der hele livet. Da jeg møtte denne mammaen i dag, så vet jeg at da jeg kom til Norge, så ankom jeg sammen med mor og far. Mange av disse er kvinner og barn, mens ektefellene er igjen i Ukraina. Så de har denne usikkerheten i tillegg, sier han.

– I løpet av kort tid skal mange ut i lokalsamfunnet, og da blir frivilligheten viktig, understreker han.

