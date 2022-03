Røde Kors øker innsatsen for ukrainske flyktninger som kommer til Norge

– Over én million mennesker har flyktet fra krigen i Ukraina, og vi må forberede oss på en omfattende innsats. Vi skal bistå myndighetene slik at det kan bygges opp et godt mottak i Norge både når de kommer til landet, og når de skal bo på mottak og etter hvert i kommunene over hele landet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i en pressemelding.

Hjelpeorganisasjonen opplyser at de har styrket beredskapen for å kunne hjelpe flyktningene som kommer. På mottakssenteret på Råde i Viken er innsatsen trappet opp slik at det er tre skift med frivillige som er der for dem som trenger hjelp og bistand.

På det nye midlertidige mottaket på Helsfyr i Oslo startet den frivillige aktiviteten opp søndag formiddag.

– Det er ingen tvil om at det er viktig og krevende å bygge opp en stor kapasitet til å hjelpe familiene som har flyktet fra krigen i Ukraina. Vi så det i 2015, og vi forbereder oss på det nå, sier Apeland.

