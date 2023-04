Saken mot mannen som lurte småsparere for 54 millioner, er avgjort

– Dette er en spesiell sak med mange fornærmede. Med Høyesteretts beslutning setter vi punktum for en omfattende bedragerisak som har rammet mange eldre personer, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding.

Mannen i 40-årene, som er hjemmehørende i Moss, er dømt for å ha lurt 77 småsparere til å låne ut mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet. De fikk løfte om 8–10 prosent årlig rente. Pengene ble ikke disponert som avtalt.

For et drøyt år siden ble mannen dømt i Oslo tingrett til fem og et halvt års fengsel, samt til å betale erstatning til de fornærmede på 60 millioner kroner. Han ble også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år etter at han har sonet ferdig. I desember stadfestet lagmannsretten dommen.

Med Høyesteretts avvisning av mannens anke er dermed saken rettskraftig avgjort.

