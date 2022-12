Eiendomsinvestor tapte i lagmannsretten – må sone fem og et halvt års fengsel for grovt bedrageri

Mannen, som er hjemmehørende i Moss, ble i tingretten dømt for å ha lurt 77 småsparere til å låne ut omkring 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet.

Dommen fra Oslo tingrett ble anket. Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet anken, og kommet fram til at dommen fra tingretten blir stående.

Det vil si at mannen må sone en fengselsdom på fem og et halvt år, samtidig er han dømt til å betale over 60 millioner kroner i erstatning til dem han har lurt. 40-åringen fratas samtidig retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

Lagmannsretten begrunner avgjørelsen blant annet ved at 40-åringen har vist et «fast forbrytersk forsett».

«Det store beløpet bedrageriet samlet utgjør, gjør forholdet særlig alvorlig, men også de store beløpene bedrageriet utgjør overfor hver av de mange fornærmede, skjerper alvoret. Mange personer ble aktivt forledet til å betale store beløp ved å bli forespeilet en betydelig fortjeneste og uten risiko for tap.», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Lagmannsretten behandlet kun anken over fastsettelsen av straff. Anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen ble i mai nektet fremmet.

(©NTB)