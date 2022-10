Mann dømt for å ha stjålet Pokémon-kort til 200.000 kroner

En mann i 20-årene fra Drammen er dømt til fengsel for å ha svindlet folk via markedsplassene Finn og Tise.

På Finn kom han blant annet over en annonse for en uåpnet boks med Pokémon-kort til en verdi av 225.000 kroner. Saken ble først omtalt av Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter å ha forhandlet prisen ned til 200.000 kroner, ble mannen enig med selgeren om å møtes i Sarpsborg for å gjennomføre handelen. Men mannen hadde aldri noen intensjon om å betale for de dyrebare kortene.

Viste falsk bankoverføring

Selgeren og svindleren møttes på en offentlig parkeringsplass i Sarpsborg i mars.

Ettersom det dreide seg om salg av en verdifull gjenstand, tok selgeren noen forholdsregler. Han ble kjørt dit av samboeren og hadde dessuten bedt foreldrene sine om å komme til parkeringsplassen uten å gi seg til kjenne overfor mannen som sa han skulle kjøpe kortene.

På togturen fra Oslo til Sarpsborg hadde svindleren laget et forfalsket skjermbilde som viste en fiktiv pengeoverføring på 200.000 kroner til selgeren. Han håpet dette ville være nok bevis for betalingen. I stedet ante selgeren ugler i mosen.

Da mannen skjønte at han ikke ville klare å lure selgeren, gikk han fra å være en svindler til en tyv.

Han tok med seg boksen med Pokémon-kort og la på sprang.

Truet med kniv

Selgeren løp etter. Under forfølgelsen snudde tyven seg og viste fram en kniv han hadde tatt med seg. Så truet han selgeren med å bruke den mot ham, hvis han nærmet seg.

Denne trusselen ble mannen senere dømt for i samme rettssak.

Det stanset likevel ikke selgeren fra å forfølge tyven. Han fulgte fortsatt etter.

I mellomtiden hadde selgerens foreldre fått med seg at noe var på ferde. De hadde kjørt ut av parkeringsplassen og fikk øye på tyven i en nærliggende gate. Han kom løpende mot dem med Pokémon-boksen. Da plasserte faren bilen slik at veien ble sperret. Det gjorde at selgeren hentet inn tyven og kastet ham inn i et gjerde. Foreldrene og en nabo kom til og hjalp med å holde tyven fast til politiet kom.

Mannen erkjente straffskyld da rettssaken gikk i Sarpsborg tinghus. (Magne Jørgensen)

Svindlet fem personer på Finn og Tise

Det hele var over på noen minutter. Både politiet og tingretten anså tyveriet som grovt på grunn av verdien på Pokémon-kortene.

Da saken kom opp i Søndre Østfold tingrett forklarte mannen at han ønsket å selge kortene videre for å løse akutte pengeproblemer.

Han erkjente straffskyld for tyveriet. Det gjorde han også for fem bedragerisaker.

I løpet av noen dager i april og juni 2021 lurte han fem personer til å overføre penger til ham for varer han la ut til salgs på Finn og Tise. Han hadde aldri til hensikt å sende varene.

I samtlige tilfeller gjaldt det salg av en Nintendo Switch eller Playstation 5. Til sammen svindlet mannen til seg over 16.000 kroner på denne måten.

Dømt til et halvt års fengsel

Tyveriet ble av retten ikke ansett som et ran, fordi trusselen med kniv kom først etter at mannen hadde stjålet boksen med Pokémon-kort.

Mannen er tidligere straffedømt for kjøring i påvirket tilstand, men ikke tyveri eller bedrageri.

Mannens forsvarer argumenterte for at mannen burde idømmes samfunnsstraff. Det avfeide tingretten.

I stedet kom retten fram at passende, samlet straff var sju måneders fengsel. På grunn av mannens tilståelse og sakens liggetid hos politiet fikk han derimot en redusert straff. Fasiten ble et halvt års fengsel og tilbakebetaling av til sammen 16.348 kroner til de fem bedrageriofrene.

---

Pokémon-kort

Pokémon, kort for Pocket Monsters, er japanske tegneseriefigurer hentet fra Nintendos spill ved samme navn fra 1996.

Spillet ble en stor suksess og førte med seg filmer, tegneserier og ikke minst kort, som raskt ble populære.

Kortene er ment å brukes til et eget kortspill, men for mange har de blitt samlerobjekter i stedet.

Under covid-pandemien økte verdiene av Pokémon-kort betydelig.

I 2021 ble tidenes dyreste Pokémon-kort solgt for over fem millioner dollar. Kjøperen var YouTube-stjernen Logan Paul.

---