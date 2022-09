Moss kommune dømt for miljøkrim etter å ha hogd over 500 trær i et naturreservat

I slutten av januar 2020 ble deler av en skog langs Botnertjernet i Moss kommune fjernet. Mesteparten av trærne lå innenfor grensa til Vardåsen naturreservat – et område som kommunen hadde overtatt ansvaret for å verne bare noen uker i forveien.

I april 2020 ble kommunen politianmeldt for hogsten av både Sabima, som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, og Naturvernforbundet.

Politiet ga kommunen et forelegg på en halv million kroner. Den godtok ikke kommunen. Dermed havnet saken i retten. Søndre Østfold tingrett dømte kommunen og økte boten til 600.000 kroner. I tillegg ble de dømt til å betale 50.000 kroner i saksomkostninger.

Kommunen anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett sett på saken. De mener Moss kommune har brutt vannressursloven, men slipper å straffes for brudd på naturmangfoldloven.

Ødeleggende for dyrelivet

Lagmannsretten slår fast at både vegetasjonen og dyrelivet i det vernede området ble påført betydelig skade.

– Lagmannsretten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at hogsten i vegetasjonsbeltet langs tjernet innebar en endring av biotopen, og at dyre- og planteartene ikke lenger fikk et like godt livsmiljø som før hogsten, står det i dommen som ble avsagt mandag 19. september.

Da politiet undersøkte stedet, ble det beregnet at det hadde blitt fjernet 537 trær i verneområdet. Hogsten pågikk over en periode på fem dager, inkludert en helg. Omfanget av hogsten ble langt større enn planlagt, da det under arbeidet ble oppdaget at flere av trærne var i dårligere forfatning enn først antatt. Årsaken til hogsten var bekymring for trafikksikkerheten.

Lagmannsretten fant det helt klart at det var Moss kommune, som forvalter av naturreservatet, som tok initiativ til å fjerne trærne.

Skrekkeksempel hos NVE

I en redegjørelse fra Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVEs) omtales hogsten som et grovt brudd på vannressursloven § 11. Loven sier at det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring.

NVE skriver at de aldri før har hørt om et så omfattende tiltak i et naturreservat der denne lovparagrafen har blitt brutt.

Borgarting lagmannsrett konkluderer med at hogsten påvirket avrenningen negativt og at det er en skjerpende omstendighet at hogsten skjedde i et naturreservat. De mener videre at Moss kommune har opptrådt uaktsomt.

Moss kommune ble forsvart av advokatene Knut Henrik Boehlke og Ingvil Conradi Andersen. Her fra hovedforhandlingene i Søndre Østfold tingrett. (Kenneth Stensrud)

Vant delvis fram

Moss kommunes forsvarere argumenterte for at vilkårene for å anvende både naturmangfoldloven og vannressursloven for samme handling ikke var oppfylt, fordi disse lovene verner de samme interessene.

Lagmannsretten kom fram til, under tvil, at kommunen kun skulle straffes for brudd på vannressursloven, som i denne saken ble ansett som det lovbruddet som ga strengest straff.

Forsvarerne mente også at Moss kommune ikke kunne ilegges en foretaksstraff, men dette fikk de ikke gehør før. Lagmannsretten mener at foretaksstraff måtte anvendes, blant annet av allmennpreventive hensyn og på grunn av lovbruddets grovhet. De mener videre at kommunens mangelfulle vurdering av hogstens konsekvenser var «svært alvorlig».

Borgarting lagmannsrett mener Moss kommune har opptrådt uaktsomt. (Kenneth Stensrud)

Den opprinnelige dommen fra Søndre Østfold tingrett, på 650.000 kroner, var basert på brudd på både naturmangfoldloven og vannressursloven. Lagmannsretten endte opp med å idømme Moss kommune en bot på 450.000 kroner for brudd på sistnevnte lov alene.

I og med at anken delvis førte fram, ble ikke kommunen idømt saksomkostninger, som i forrige rettsrunde.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra påtalemyndigheten om hvorvidt de ønsker å anke dommen videre til Høyesterett. Hans Reidar Ness, kommunedirektør i Moss, forteller at de ikke har noen kommentarer til saken før de har fått gått gjennom dommen i løpet av de nærmeste dagene.

Vardåsen naturreservat

Vardåsen (også skrevet Vardeåsen) er en ås langs den ellers flate Rygge-kysten, omtrent to kilometer nord for Larkollen.

Toppen er det høyeste punktet i Rygge, med sine 88,6 meter over havet.

Vardåsen er et variert skogsområde og et viktig friluftsområde.

Det ligger flere gravrøyser på toppen av åsen.

Området ble vernet i 2010.

Tidligere var det Fylkesmannen som var forvaltningsmyndighet for Vardåsen naturreservat. I 2015 ble dette ansvaret gitt til Rygge kommune. Fra 1. januar 2020 overtok Moss kommune ansvaret, etter sammenslåingen med Rygge. Få uker senere ble hogsten gjennomført.

Kilder: Moss kommune & Miljødirektoratet

