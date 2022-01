Beslagla sexdukke med barneansikt i Moss

Den 27. juni 2019 dukket politiet opp på en adresse i Moss kommune for å gjennomføre en ransaking hos en familie. Denne saken er nå henlagt, men under ransakingen av hjemmet kom politiet tilfeldigvis over noe helt annet som vekket deres oppmerksomhet: En sexdukke med barneansikt og en barnedukke med vagina.

De to dukkene tilhørte familiens sønn, en mann i begynnelsen av 30-årene.

Etter nærmere undersøkelser viste det seg også at en av mannens harddisker inneholdt det som politiet har kategorisert som overgrepsbilder av barn. Til sammen fant de 892 unike bilder og 63 videoer, med en total varighet på 4 timer og 53 minutter.

Funnet på barnerommet

Mannen i begynnelsen av 30-årene er nå tiltalt for å ha anskaffet seg og vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn.

I tillegg til bildene og videoene, ønsker politiet også å straffe mannen for besittelsen av dukkene, som altså ble funnet på rommet hans i foreldrenes hjem.

– Vi mener disse dukkene framstiller barn i seksuell positur, sier politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen, som skal føre saken i Søndre Østfold tingrett på vegne av Øst politidistrikt.

Bestilt på nettet

Ifølge politiet ble dukkene kjøpt på nettet og fraktet til Norge fra et land i Asia, uten å bli stanset i tollen.

Første gang slike dukker ble oppdaget av Tollvesenet var i 2016. Året etter uttrykte Kripos bekymring for at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden.

Tollvesenet hadde da avdekket et urovekkende høyt antall slike dukker i grensekontrollen.

– Tolletaten ser med bekymring på denne trenden, og vil stanse og anmelde importen av disse dukkene inntil vi eventuelt får beskjed om noe annet, sa fungerende avdelingsdirektør Jørn Ferner Bergersen i Tolletatens etterretningssenter tilbake i 2017.

I 2019 avgjorde Høyesterett at slike dukker er ulovlige.

Har avgitt forklaring til politiet

Tor Fagermo Sæter har blitt oppnevnt som mannens forsvarer. Advokaten hadde ikke vært i kontakt med den tiltalte ennå da Dagsavisen tok kontakt fredag, og kunne derfor ikke kommentere saken og hvordan mannen stiller seg til tiltalen. Dagsavisen er dog kjent med at mannen tidligere har bestridt at dukkene fremstiller barn.

Ifølge politiadvokat Jakobsen har den tiltalte mannen avgitt forklaring til politiet i to avhør.

Saken skal opp i Søndre Østfold tingrett 2. februar.

