Moss kommune dømt for å ha fjernet over 500 trær fra naturreservat

Januar 2020 ble det ifølge politiets beregninger fjernet 537 trær fra Vardåsen naturreservat. Hogsten skjedde på oppdrag for Moss kommune, som bare noen uker tidligere hadde overtatt ansvaret for naturreservatet. Inngrepet ble begrunnet med at det var behov for å bedre trafikksikkerheten på stedet.

Fjerningen av trærne møtte mye motstand. Det gikk så langt at Naturvernforbundet i Østfold og miljøorganisasjonen Sabima anmeldte kommunen. Våren 2021 kom politiet med sin konklusjon: Kommunen hadde brutt både naturmangfoldloven og vannressursloven, og fikk 500 000 kroner i bot.

Boten ble ikke vedtatt. Kommunen mente nemlig at de ikke hadde gjort noe galt. Faktisk mente de hogsten var et positivt og nyttig inngrep for naturen. Dermed endte saken opp i retten. Der har Søndre Østfold tingrett nå kommet med en dom: Moss kommune tapte saken og må betale boten.

Hogsten har blitt 150 000 kroner dyrere

Dommen innebærer at boten har økt til 600 000 kroner. I tillegg må Moss kommune betale 50 000 kroner i saksomkostninger til staten.

Det er foreløpig ikke kjent om kommunen vil anke dommen.

Under rettssaken var Moss kommune representert av Torunn Årset, direktør for plan, miljø og teknikk. Hun forsvarte begrunnelsen om å hogge trærne i naturreservatet.

– Kommunen ville ha gjennomført tiltaket som ble gjort igjen, sa hun i sin forklaring.

– Jeg mener fortsatt vi har gjort det som er best for å ivareta naturreservatet på lang sikt på best mulig måte, la hun senere til.

[ (+) Moss kommune mener hogsten av over 500 trær i Vardåsen naturreservat var til det beste for naturen: – Ville gjort det samme igjen ]

Fulgte ikke regelverket

Søndre Østfold tingrett var av en helt annen oppfatning. De mener hogsten medførte en betydelig endring av områdets biotope, noe som innebærer en forringelse av verneverdiene angitt i naturreservatets verneformål. Altså et klart brudd på naturmangfoldloven.

Kommunen sørget dermed for å skade naturen i et verneområde de selv hadde ansvaret for å bevare.

Tingretten poengterer også i dommen at dersom gjeldende lovverk hadde blitt fulgt, ville det ikke blitt gitt dispensasjon til å gjennomføre en så omfattende trehogst.

– Under enhver omstendighet er det etter rettens syn på det rene at kommunen ikke har gjennomført hogsten i tråd med de saksbehandlingsregler som gjelder, som nettopp har til formål å sikre at miljøhensyn blir dokumentert og vurdert. Kommunen hadde dermed ikke hjemmel for å utføre hogst i naturreservatet, står det i dommen.

[ Slik ødelegger turgåere naturen ]

Kommunen ble dømt for brudd på vannressursloven fordi hogsten førte til at det ikke ble opprettholdt et naturlig vegetasjonsbelte ned mot Botnertjernet, som motvirker avrenning og som gir levested for planter og dyr.

Begge lovbrudd anses som uaktsomme.

Retten bemerker at det bidrar til å svekke tilliten til kommunen som forvaltningsmyndighet for verneområdene, at kommunens representanter i retten synes å fastholde at de vurderinger som ble gjort var riktige. — Utdrag fra dommen

Fellende kritikk

Søndre Østfold tingrett kom fram til at Moss kommune skal ilegges foretaksstraff, altså at de skal ta ansvaret i stedet for enkeltpersoner.

Det ble bemerket at lovbruddene ikke ble begått for å fremme kommunens interesser og ei heller at kommunen har hatt noen fordeler av lovbruddene.

– For retten er det straffens preventive virkning, lovbruddets grovhet ved at det er utført hogst i et naturreservat, og at kommunen ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget lovbruddet, som taler for at det ilegges foretaksstraff, står det i dommen.

[ Stammekrigen: Hvor mye er et tre egentlig verdt? ]

Retten kom med en rekke kritiske synspunkter om måten kommunen har håndtert saken på.

– Retten bemerker at det bidrar til å svekke tilliten til kommunen som forvaltningsmyndighet for verneområdene, at kommunens representanter i retten synes å fastholde at de vurderinger som ble gjort var riktige, at hogsten i naturreservatet og i kantsonen mot Botnertjernet var forsvarlig og nødvendig og at tiltaket ville blitt gjennomført uansett. Andre vitner har på sin side karakterisert hogsten som «uforsvarlig», «kunnskapsløs» og en dog som «ren vandalisme». På direkte spørsmål fra retten, har kommunen heller ikke kunnet redegjøre nærmere for om saken har medført endringer av rutiner og retningslinjer for behandling av lignende saker, skriver de, før de konkluderer med at kommunen, som har et oppgitt driftsbudsjett på kr 2,9 milliarder kroner, har økonomisk evne til å bære en foretaksstraff.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er saken

Fra 23. til 28. januar 2020 ble det hogd over 500 trær i et område på 4,6 dekar ved Botnertjernet i Vardåsen naturreservat i Moss kommune.

Hensikten var å bedre trafikksikkerheten langs strekningen på Larkollveien som går gjennom dette området.

I ettertid ble kommunen anmeldt av Naturvernforbundet i Østfold og miljøorganisasjonen Sabima for brudd på naturmangfoldloven og vannressursloven. Helt konkret gjelder det at kommunen skal ha forringet verneverdiene angitt i verneformålet, samt under skjerpende omstendigheter å ha unnlatt å opprettholde et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

Våren 2021 fikk kommunen en bot på 500 000 kroner fra politiet, etter at de hadde etterforsket saken.

Den boten nektet kommunen å godta. Dermed ble det en runde i retten for å avgjøre skyldspørsmålet.

Denne uka kom dommen: Kommunen tapte på alle punkter og må betale boten, som nå har økt til 600 000 kroner.

---