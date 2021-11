Grensen til Vardåsen naturreservat ligger til venstre for veien på bildet. Her ser man også Botnertjernet. Det er kun hogsten på denne siden av veien som politiet mener var ulovlig og som omfatter over 500 trær av ulik sort. Dette bildet er tatt 6. april 2021, altså godt over et år etter at hogsten fant sted. (Kenneth Stensrud)