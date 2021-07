Kasserer skal ha stjålet over 100 000 kroner fra lokal forening

En kvinne i 30-årene fra Moss må møte i Søndre Østfold tingrett i september, tiltalt for grovt underslag.

Hun var tidligere kasserer for et fylkeslag til en større grasrotorganisasjon i Norge, med et femsifret antall medlemmer på landsbasis. Politiet mener hun utnyttet vervet til å overføre til sammen 106 800 kroner til sin egen konto i 2020. På det tidspunktet var hun ikke lenger kasserer for foreningen, men hadde likevel klart å skaffe seg tilgang til bedriftskontoen.

– Det er veldig trist. Vi ble tatt helt på senga. Vi trodde ikke at noe slik kunne skje, men det er kanskje naivt å tro at folk ikke vil prøve seg, sier fylkeslederen for den landsdekkende interesseorganisasjonen.

Dette var tydeligvis noen som var veldig bevisste på hva de drev med. — Foreningens fylkesleder

Lo hele veien til banken

Året før dette skjedde kunne fylkeslaget melde at de hadde god økonomi. Årsregnskapet viste at de hadde over en halv million kroner på bok. Derfor påvirket ikke underslaget foreningens aktivitet i noen særlig grad, ifølge fylkeslederen.

– Men det er klart at det var kjedelig å miste over 100 000 kroner, sier hun.

Ifølge politiet ble pengene overført via fem ulike banktransaksjoner. Fylkeslederen forteller at de inneholdt ulike meldinger.

– Det sto bare «hahaha», så dette var tydeligvis noen som var veldig bevisste på hva de drev med, forteller hun.

Kvinnen må møte i Moss tinghus i september, tiltalt for grovt underslag. Saken anses som grov på grunn av pengesummen. (Kenneth Stensrud)

Hun presiserer at de ikke har bevis på at det var den tidligere kassereren som sto bak overføringene, bare at hennes mobilbank ble brukt. Men politiet mener altså at kvinnen fra Moss er den skyldige. Nå blir det opp til tingretten å avgjøre skyldspørsmålet.

Kvinnens forsvarer, Helge Karlbom, har foreløpig ikke fått snakket med tiltalte og kan derfor ikke kommentere saken.

Kvinnen er også tiltalt for å ha vært i besittelse av en mindre mengde narkotika.

