81-åring dømt til over 13 års fengsel for drap

En 81 år gammel mann fra Moss stakk kona si minst 60 ganger med en samekniv og kjøttøks 18. august 2020. Kvinnen i 70-årene døde i deres felles hjem på Jeløy.

Nå har dommen mot mannen kommet. Søndre Østfold tingrett mener han er skyldig i forsettlig drap. De har satt straffen til 13 år og 6 måneders fengsel, det samme som aktor ba om.

– Drapet er begått på en særdeles brutal måte, skriver tingretten i dommen.

De skriver videre at det høye antallet stikk vitner om «en markant gjennomføringsevne».

[ Aktor: – Drapet vitner om et raseri og en frustrasjon som er vanskelig å forstå ]

Var ikke psykotisk

81-åringen erkjente i retten at det måtte være han som drepte kona, men har hele tiden nektet straffskyld. Dette fordi han hevder å ikke huske noe fra selve drapshandlingen. De sakkyndige i saken har derimot konkludert med at mannen er strafferettslig tilregnelig.

– Observandens angitte hukommelsestap kan ikke forklares ut fra medisinsk forståelse, skriver de i sin rapport.

I stedet nevner de at hukommelsestapet kan skyldes taktiske årsaker eller at handlingen er så vond at minnet blir fortrengt.

I en telefonsamtale til en venn like etter drapet uttalte mannen: «[NN], jeg er blitt gæren, jeg er blitt gæren. Jeg har drept ho [NN].»

Etter å ha ringt vennen, kontaktet 81-åringen politiet. I denne samtalen gjentar han at han har drept kona og at det ble gjort med kniv og øks. Her kan du lese starten på nødsamtalen.

[ Mann ringte politiet etter å ha drept kona: – Soveværelset ser ut som et slaktehus ]

Drapet skjedde hjemme hos paret på Glassverket i Moss. (Ørn E. Borgen/NTB)

Ukjent motiv

Motivet for drapet har verken politiet eller retten klart å komme til bunns i.

– Retten har ingen opplysninger om at fornærmede har opptrådt på en måte som skulle fremkalle aggresjon hos tiltalte, skriver de i dommen.

Kvinnen var sterkt beruset drapsnatten og hadde en promille på 2,48. Mannen hadde en langt mindre mengde alkohol i blodet sitt, og dette ble ikke ansett som noen forklaring på hvorfor han begikk drapet.

Mannen ble også fradømt retten til å motta arv eller forsikringsytelser etter kona.

– Det ville etter rettens syn være både umoralsk og urimelig om tiltalte skulle arve sin kone eller sitte i uskiftet bo etter henne, står det i dommen.

Forsvarer Sille Heidar forteller at de trolig kommer til å anke dommen. (Kenneth Stensrud)

– Mener straffen er for streng

Sille Heidar, mannens forsvarer, forteller at 81-åringen er uenig med tingrettens vurdering av saken.

– Han er uenig i det retten skriver om skyldevnen og mener uansett at straffen er for streng, sier hun.

På bakgrunn av dette varsler hun at dommen etter all sannsynlighet vil bli anket.

Politiadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten var aktor under rettssaken, men er for tiden på ferie og er derfor ikke tilgjengelig for en kommentar.