Prisvekst ga rekordomsetning på Svinesund

Inflasjonen merkes også på den andre siden av grensa. Fra februar 2022 til februar 2023 økte matprisene med 22,1 prosent i Sverige, ifølge E24. Til sammenligning var prisveksten på matvarer i Norge på 8,8 prosent i samme periode, skriver avisa.

Likevel reiser nordmenn fortsatt på handleturer over grensa, ikke minst til Svinesund.

I februar 2023 noterte Nordby Shoppingcenter seg en rekordomsetning på omtrent 320 millioner kroner. Det er 20 millioner kroner mer enn i toppåret 2019, ifølge senterleder Ståle Løvheim.

– Februar har vært en god måned for oss, sier han.

Ståle Løvheim, senterleder på Nordby Shoppingcenter.

Enkelte faktorer skulle ikke tilsi en så sterk omsetning i starten av året. Senteret har færre åpne butikker nå på grunn av ombygging. I tillegg har de ifølge Løvheim hatt 10.000 færre kunder i februar sammenlignet med det tidligere rekordåret 2019.

– Den økte omsetningen skyldes da prisveksten. I tillegg håper jeg god service, beliggenhet, parkering, altså summen av en god handleopplevelse, også har bidratt til de gode tallene, sier han.

Nytt handlemønster på grunn av inflasjonen

Høy inflasjon i kombinasjon med økte renter og strømutgifter har ført til at mange nordmenn har hatt mindre penger å rutte med den siste tiden. Det merkes også på Nordby Shoppingcenter, som med sine over 100 butikker er et av Skandinavias største kjøpesentre og hvor anslagsvis ni av ti kunder er nordmenn.

– Vi merker at det er vesentlig mer handel rundt lønningsdager og utbetalingsdager for pensjonen nå. Det er litt stillere her på dagene imellom. Det merker vi er annerledes sammenlignet med før pandemien. Det har nok å gjøre med at det har blitt dyrere, sier Løvheim.

– Er det vanskeligere å konkurrere mot norske dagligvarebutikker nå om dagen?

– Vi merker det mer nå enn før. Priskrig i Norge og dårlig kronekurs taler for at kanskje færre legger turen hit. Samtidig er en rekke varer som kjøtt og melk fortsatt mye billigere her i Sverige. Så om den norske krona forandrer seg noen prosentpoeng, så spiller ikke det noen rolle for den totale handlekurven, mener senterlederen.

Stadig flere nordmenn grensehandler rett etter at de har fått lønn, ifølge senterlederen på Nordby Shoppingcenter. (Audun Braastad/NTB)

Håper på rekord i påsken også

Den kommende uka er det påske. Det har lenge vært en svært innbringende tid for handelsnæringen på Svinesund. Særlig på skjærtorsdag ventes det storinnrykk av norske kunder, blant annet til Nordby Shoppingcenter.

– Påsken er en veldig stor og viktig aktivitet for oss. Den beste påsken vi har hatt ga oss 230 millioner kroner i omsetning, sier senterlederen.

– Tror du det blir ny rekord i år?

– Vi går aldri en påske i møte uten at vi ønsker å sette nye rekorder, svarer han.

Dersom påsken skulle vise seg å bli innbringende, tror han 2023 samlet sett blir et nytt toppår for kjøpesenteret.

– Vi har budsjettert med et rekordår i år. Vi er optimistiske og tror at vi skal klare det. Får vi en god påske nå, blir vi enda sterkere i troen.

Har økt bemanningen etter koronapandemien

Det er ikke bare Nordby Shoppingcenter som har startet 2023 godt. Denne uka kunne den svenske bransjeavisa Dagligvarunytt melde om rekordomsetning også for Grensemat AB i februar. Selskapet driver de tre grensehandelsbutikkene Maximat Svinesund, Maximat Nordby og Nordby Supermarket. De to sistnevnte butikkene holder til på Nordby Shoppingcenter og bidro derfor til kjøpesenterets gode tall.

Driftssjef Göran Lundgren i Grensemat AB forteller at de har økt antall ansatte kraftig etter koronapandemien, da smitteverntiltak gjorde det vanskelig for nordmenn å krysse grensa for å handle. Det førte blant annet til permitteringer på grunn av for få kunder.

– Nå har vi opp mot 450 medarbeidere som jobber i butikkene, sier Lundgren til Sveriges Radio Väst.

Nordby Shoppingcenter

Kjøpesenteret rett over svenskegrensa på Svinesund åpnet dørene i 2004.

Siden da har det vokst til å bli et av de største kjøpesentrene i Skandinavia.

Det huser rundt 110 butikker fordelt på 80.000 kvadratmeter.

I 2019 hadde senteret en rekordomsetning på 4,8 milliarder svenske kroner (inkl. moms).

Under koronaåret 2021 sank omsetningen til 1,3 milliarder svenske kroner.

Foreløpig ligger det an til at 2023 blir et enda mer innbringende år enn 2019.

