To menn dømt etter norgeshistoriens største amfetaminbeslag

Straffen er den samme som de to ble idømt i Søndre Østfold tingrett i Halden 7. september i fjor.

De to ble pågrepet ved Shell på Storebaug i Moss på kvelden 29. juli sommeren 2021. Den 59 år gamle nederlenderen lastet da flere bager over fra et nederlandskregistrert vogntog til en norskregistrert Mercedes varebil eid av den 38 år gamle Oslo-mannen.

Nektet straffskyld

Under omlastingen kom to tollinspektører kjørende inn på bensinstasjonen. De kjørte bort til traileren og varebilen for å undersøke nærmere hva som foregikk.

Ifølge dommen rakk de to å laste over fem av seks bager inneholdende narkotika før de ble oppdaget. Kontrollveiingen viste at det var 267,9 kilo amfetamin med en styrkegrad på mellom 26 og 43 prosent. Ifølge Tollvesenet er dette det største amfetaminbeslaget i Norge noen gang. Det nest største beslaget ble gjort i 2008 og var på 116 kilo.

Begge de tiltalte nektet straffskyld i tingretten. Oslomannen forklarte at han hadde sagt ja til å hente et parti hasj for å slette gjeld. Nederlenderen anførte at han trodde han fraktet anabole steroider, som ikke er ulovlig i Nederland. Nederlenderen fastholdt sin forklaring i lagmannsretten, men ble ikke trodd av rettens flertall.

[ (+) – Høyre tjener på å sitte stille i båten og se på regjeringens manglende handlekraft ]

Møtte ikke i retten

Oslo-mannen reiste i desember i fjor til et afrikansk land og møtte ikke opp i lagmannsretten. Forsvareren opplyste at hans klient planlegger å komme tilbake til Norge 13. mars, og han ba om at saken ble utsatt, men fikk ikke retten med på det.

38-åringen er tidligere domfelt og bøtelagt flere ganger for narkotikalovbrudd, sist i 2017 da han ble dømt til ett års fengsel for kjøp og oppbevaring av hasj. Nederlenderen ble i 2020 frifunnet for smugling av vel 150 kilo hasj til Norge. Den gang ble han trodd på at han ikke visste at det befant seg narkotika i vogntoget han kjørte.

Fengselsstraffen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

[ Liv og leven på teaterfestival i Fredrikstad ]

[ Kunstig intelligens inntar skolene: – Har kids noensinne giddet å skrive diktanalyse? ]

(©NTB)