Skrellex hemmelighetsfull om antrekket i MGP-finalen

Kai Thomas Larsen fra Moss, kjent som dragartisten Skrellex, skiftet til «sivilt» før fotograferingen etter prøvene torsdag.

– Det er nå en gang sånn at vi ikke får lov til å endre så mye på showet vårt. Alle artister har jo lyst til å gjøre enda mer nå i finalen. Men jeg har rett og slett vært en liten luring, røper han overfor NTB.

– Dere kommer nok til å se en forskjell på nummeret fra semifinalen, sier Skrellex.

– Risikosport

På de tre gjennomgangene av låten «Love Again» under torsdagens prøve hadde Skrellex bare på seg parykk din siste.

– Det er rett og slett fordi parykken stopper blodtilførselen til hjernen. I semifinalen måtte de klippe av strikken med en gang jeg gikk av scenen fordi jeg hadde migreneanfall. Det er noe med at man ofrer litt for kunsten. Det er litt mer jobb enn bare å gjøre en låt, sier han.

– Om man slenger på hæler på 18 centimeter og at jeg blir slengt opp ned, er det ganske utrolig at HMS lar meg gjøre dette. Dette er risikosport på høyt nivå, fortsetter artisten fra Moss humoristisk.

Umulig å gjette vinner

Skrellex betegner finalen som full av ekstremt sterke låter og mener det er helt umulig å gjette hvordan han selv kommer til å gjøre det resultatmessig.

– Jeg kan ikke huske en finale hvor jeg har nynnet på så mange låter. Det er fengende låter og dyktige artister, sier han.

I tillegg utgjør stemmene fra en internasjonal fagjury 50 prosent i den norske finalen, noe Skrellex mener gjør utfallet enda vanskeligere å spå.

– Jeg aner ikke. Jeg skal bare ha det gøy og vinne mitt nummer – og overleve, det er en bonus.

Video fra ordfører

Ordføreren i Moss la nylig ut en video der folk fra kommune heier Skrillex fram i Melodi Grand Prix.

– Da kom det noen tårer. For det er veldig rørende å føle at man har hele Moss i ryggen. Det gir meg den lille piffen til å gi enda mer i finalen. Så det er veldig godt at hjembyen min stiller opp så manns- og kvinnesterke, sier MGP-finalisten.

Skrellex er nummer tre på scenen av de ni artistene i finalen.

Finale i Liverpool

Den norske finalen går foran 8.000 publikummere i salen og på NRK lørdag kveld.

Vinneren får representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Liverpool i mai. Den årlige musikkonkurransen arrangeres i år i Storbritannia. Normalt er det slik at vinnerlandet får arrangere den neste konkurransen, men Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) ga den oppgaven til Storbritannia på grunn av situasjonen i fjorårets vinnerland, Ukraina.

Norge har allerede fått tildelt startnummer 4 i den første semifinalen, som holdes tirsdag 9. mai.

(©NTB)