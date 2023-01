Mistenkt pistolmann pågrepet i Moss

– En politipatrulje ble klokken 3.03 kontaktet av en mann og en kvinne i 20-årene som fortalte at de var blitt truet av en ukjent mann med en pistol, forteller operasjonsleder Thomas West Johnsen i Øst politidistrikt til NTB.

Mannen ble også slått i hodet med pistolen.

– På bakgrunn av beskrivelser fra de fornærmede, god etterretning og god jobbing fra patruljene, ble en mann i 20-årene kort tid etter pågrepet i nærheten, sier han.

Operasjonslederen forteller at patruljen dro hjem til mannen og traff på ham i det han var på vei ut døren.

– Da finner vi et magasin og en kniv på mannen. Vi går inn i leiligheten og der finner patruljen en luftpistol på mannen.

Han sier de er sikre på at de har tatt rett mann, men motivet er uklart.

– Slik det framstår for oss har dette skjedd uten noen som helst foranledning. Mannen er godt kjent for oss for diverse voldskriminalitet, sier operasjonsleder Thomas West Johnsen i Øst politidistrikt til NTB.

(©NTB)