11 unge talenter fra Østfold nominert til Drømmestipendet 2023

555 unge kunst- og kulturutøvere fra hele landet fikk sine søknader til Drømmestipendet 2023 godkjent av utdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping i fjor. Nå har hele 470 av dem blitt nominert til å få stipendet.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. Foruten 30.000 kroner får de 50 vinnerne en oppmerksomhet rundt arbeidet deres, som kan være med på å gi dem nye oppdrag og realisere drømmer.

Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. Blant disse finner man blant annet Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

Dette er de nominerte

Blant årets nominerte er 11 fra Østfold:

Hans Helgesen Ringstad (21) fra Moss

Er nominert i kategorien Teater.

Ringstad studerer musikkteater på Høyskolen Kristiania, hvor han utdanner seg til å bli musikalartist. Er sanger innenfor stemmegruppen baryton. Drømmer om å stå på de største scenene i verden, fremføre de største klassikerne og bevege et publikum.

Julie-Fredrike Eng Ulfeng (20) fra Fredrikstad

Er nominert i kategorien Visuell kunst.

Har kunst som sin store lidenskap. Tegner figurativt. Er glad i dyr, noe som gjenspeiles i bildene hennes. Studerer psykologi, og følelser er også noe hun spiller på i kunsten. Har en drøm om å kunne leve av kunsten.

Felix Falck-Næss (23) fra Fredrikstad

Er nominert i kategorien Visuell kunst.

Har studert fotografi i London, hvor han nå bor og jobber med ulike prosjekter. Startet med foto på videregående, da han gikk på linja medier og kommunikasjon i hjembyen Fredrikstad. Anser seg selv som en stor fotonerd. Drømmer om å ha store utstillinger eller bøker om prosjekter, både i Norge og utenlands.

Henrik Granli Øieroset (22) fra Fredrikstad

Er nominert i kategorien Musikk.

Vokste opp i en familie hvor musikk var en del av hverdagen. Går nå på hans siste studieår ved Berklee College of Music i Boston, hvor han tar en bachelor i musikk innen to retninger: Guitar Performance og Music Production & Engineering. Drømmer om å spille inn og leve av musikk i byer som New York, Nashville og Los Angeles. Vil være med på å utforme fremtidens musikk og utvikle teknikker for hvordan lyd blir lært bort i fremtiden.

Var også nominert i fjor.

Henrik Aasgaard Sortland (23) fra Fredrikstad

Er nominert i kategorien Skapende skriving.

Studerer lektorutdanning i nordisk språk og litteratur og sosiologi, med fordypning i nordisk litteratur, ved NTNU i Trondheim. Ved siden av studiene jobber han som teatervert ved Trøndelag Teater. Elsker å uttrykke seg kreativt gjennom skriving og teater. Har en overordnet drøm om å bli en utgitt forfatter.

Var også nominert i fjor.

Astrid Ellensdatter Mork-Knutsen (25) fra Halden

Er nominert i kategorien Visuell kunst.

Er animasjonsregissør og filmkunstner, med utdanning fra Høgskulen i Volda og ENSAD i Paris. Liker å eksperimentere med forskjellige analoge og digitale teknikker. Har tidligere jobbet med kombinasjoner av stop motion og dataanimasjon, projectionmapping og dans. Inspirert av filosofi, eksistensialisme og personlige kriser. Drømmer om å lage en eksperimentell animert kortfilm med navn «Fanatikere». På sikt drømmer hun om å skape et filmstudio.

Anniken Falch Hillestad (23) fra Halden

Er nominert i kategorien Teater.

Flyttet fra Norge til Sverige for to år siden for å begynne på musikalutdanningen ved Balettakademien Göteborg. Brenner for sang og teater. Drømmer om å bli en av de mest ettertraktede musikalartistene i Norge og/eller Sverige. Ønsker å jobbe med store oppgaver innen sang og tekstarbeid, og ser for seg en karriere der hun hele tiden får bryne seg på nye utfordringer og uttrykk.

Ida Sofie Brand (23) fra Halden

Er nominert i kategorien Skapende skriving.

Studerer Korean Wave Language & Culture på Hadeland folkehøgskole. Skriver romaner og dikt. Liker å jobbe med mye variert, som skriving, keramikk, sying, tegning og maling. Drømmer om å gi ut bøker og inspirere andre med tekstene hennes.

Agnes Olsen (19) fra Indre Østfold

Er nominert i kategorien Visuell kunst.

Er kjole- og draktsyerlærling og ønsker å utvikle seg innenfor sying, da særlig av kostymer. Har alltid vært fascinert av å skape noe nytt og hatt en interesse for scenekunst. Drømmer derfor om å bli kostymesyer og produsere, og senere også designe, kostymer for det hun anser som Norges beste scene: Operaen.

Emma Tanaka Johansen (20) fra Indre Østfold

Er nominert i kategorien dans.

Er elev på Hadeland folkehøgskole på K-pop-danselinja. Har en stor lidenskap for dans og ønsker å kunne spre glede gjennom å danse. Drømmer om å leve av dette, gjerne ved å være backupdanser/bakgrunnsdanser sammen med artister. Ønsker å inspirere andre til å finne glede i dans, slik hun selv gjør.

Ida Felicia Ravna Hansen (22) fra Indre Østfold

Er nominert i kategorien Visuell kunst.

Utdanner seg for tiden innen kunst og praktiserer dette på daglig basis. Maler, tar bilder og skriver i sine verk. Har opplevd det å ikke passe inn og vil å hjelpe andre med å oppnå selvrealisering og få en kjærlighet for seg selv og kunst. Drømmer om å se andre oppfylle sine egne drømmer, gjennom hennes arbeid.

Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Det skal gi unge oppmerksomhet, motivasjon og ikke minst en anerkjennelse for sin kulturaktivitet.

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke på Drømmestipendet.

For 2023 har 470 personer blitt nominert.

50 av disse får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30.000 kroner. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2023.

Vinnerne av Drømmestipendet offentliggjøres 1. februar.

