Åpner hjemmet for ukrainske flyktninger på julaften

Over 35.000 ukrainske statsborgere har flyktet til Norge etter at krigen brøt ut i hjemlandet. Det er nok til å fylle en mellomstor norsk by.

Mange av dem har nære familiemedlemmer som er igjen i Ukraina. Tidligere i år skrev Dagsavisen om Diana og svigerinnen Inna, som fortalte om frykten og fortvilelsen ved å forlate sine ektemenn i det krigsherjede landet.

Disse splittede familiene må nå tilbringe julen alene i et fremmed land. Men i et boligrigg i Råde har rundt 30 ukrainere funnet trøst i hverandre og dannet et helt spesielt samhold. Da de kom til Norge var de fremmede. Nå er de som én stor familie. Takket være en norsk forretningsmann.

Roar Paulsrud har eid selskaper i Ukraina i en årrekke og drev blant annet et stort gårdsbruk der da krigen brøt ut. Mange av hans ansatte ble direkte berørt av krigen og måtte flykte. Da tok han dem under sine vinger.

Jeg tror dette blir en opplevelse de kommer til å huske. — Roar Paulsrud, forretningsmann

Han fikk fraktet rundt 30 personer, hovedsakelig koner og barn til ansatte, fra Ukraina til hjemkommunen Råde. Der bygget han boliger til dem, hvor de kan oppholde seg så lenge de vil mens krigen pågår.

Denne julen har han invitert samtlige til sitt private hjem for å feire julaften sammen.

– Jeg lovet mennene deres å holde dem samlet. Det er mye tøft som skjer i hjemlandet deres nå. Da er det viktig at de finner glede i hverandres selskap, sier Paulsrud.

Roar Paulsrud (til høyre) sammen med noen av de ukrainske flyktningene han har invitert på julemiddag. Fra venstre: Tatiana Tovstolip, Mazia Tovstolip, Ariana Kolesnichenko, Roman Polienok, Anna Yuzva, Mykola Yuvza, Yulia Kolesnichenko og Daniil Kolesnichenko. (Gry Wold)

Et lyspunkt i mørket

Han og familien blir altså vertskap for nesten 30 ukrainske flyktninger på julaften. Da vil det bli servert norsk julemat og delt ut gaver til samtlige.

Paulsrud synes det er viktig å stille opp for dem.

– Om våren og sommeren har de mye å holde på med. Så kommer mørketiden i november. Det er en vanskelig tid, selv for nordmenn. Vi har desember og jul som et lyspunkt, men de har ingenting å se fram til. Det ville jeg gjøre noe med. Jeg kunne uansett ikke la dem sitte alene på julaften, så dette var et enkelt valg for meg å ta, sier han, før han senere legger til:

– Jeg tror dette blir en opplevelse de kommer til å huske.

Sponset spaopphold og julebord

Allerede helgen før julaften sørget han for et stort lyspunkt i hverdagen til de ukrainske flyktningene. Da ble samtlige invitert til julebord på Hankø Hotell og Spa i skjærgården utenfor Fredrikstad. Her fikk de gaver, julemat, spaopphold og overnatting.

– Det syntes de var kjempestas, forteller Paulsrud.

De ukrainske flyktningene fikk smake norsk julemat under oppholdet på Hankø Hotell & Spa. (Privat)

Utgiftene ble i all hovedsak dekket av hotelldirektør Henning Forsberg, ifølge Paulsrud.

– Veldig mange nordmenn har bidratt på alle mulige måter til disse ukrainerne, sier han.

Det hadde også to personer tilknytta hotellet. Leanne Torgersen og Randi-Margrethe Eliasen hadde både kjøpt inn og samlet inn en hel haug med klær, som de ukrainske flyktningene fikk plukke hva de ville fra under oppholdet.

Leanne Torgersen og Randi-Margrethe Eliasen (nederst til høyre) hadde samlet inn klær og utstyr til ukrainerne, som ble utdelt under hotelloppholdet. (Privat)

Takket være Roar holder vi oss i godt humør. Han er en utrolig person. — Anna Yuzva, ukrainsk flyktning

Hyller vertskapet

Anna Yuzva er en av de ukrainske flyktningene som Paulsrud har hjulpet og som deltok på julebordet forrige helg. Ifølge henne satte alle ukrainerne pris på hotelloppholdet, og at det var særlig fint å se hvor godt barna likte den norske julematen de fikk servert.

Ukrainske Anna Yuzva gleder seg til å feire jul hjemme hos Roar Paulsrud i år. (Privat)

– Det var helt utrolig. Alle ble sjokkerte over hvor fint det var. Maten, hotellet og folkene – alt var perfekt, sier hun.

Den lokale gruppen med ukrainere er vant til å feire ortodoks jul den 6. januar og har aldri før opplevd en norsk julefeiring i desember. Derfor ser de fram til å oppleve dette hjemme hos Paulsrud i år, forteller Yuzva.

Ifølge henne er alle ukrainerne svært glade for måten han og andre i Norge har stilt opp for dem på.

– Det er tøft å lese nyheter fra hjemme i Ukraina, men takket være Roar holder vi oss i godt humør. Han er en utrolig person, sier hun.

Holder motet oppe

Selv om gruppen med ukrainere knapt kjente hverandre før ankomst til Norge, så har de blitt en svært sammensveiset gjeng nå.

– Vi er som én stor familie, takket være Roar og hans familie og venner. De sørger for at livet vårt i Norge er helt perfekt, sier Yuzva.

Paulsrud hyller også de ukrainske flyktningene for å holde motet oppe. Han var selv i Ukraina for noen uker siden, og fikk se med egne øyne hvor tøffe levekårene i det krigsherjede landet er nå for tiden.

– De er veldig utadvendte og glade jenter, som gir mye av seg selv. Til tross for hva som skjer i hjemlandet, så klarer de å være positive, sier han.

Jul i flyktningleir

Paulsrud bor en kort gåtur unna Nasjonalt ankomstsenter, som tar imot nesten alle nyankomne flyktninger i Norge. Også her blir julehøytiden markert. På både julaften og nyttårsaften vil beboerne få servert kalkun til middag. I tillegg har det blitt arrangert pepperkakebaking for barna hver mandag i adventstiden.

Hege Hamre er UDIs fungerende stedlige representant på Nasjonalt ankomstsenter denne julen. Hun forteller at det i starten av uka var 513 beboere på senteret, hvorav 92 var barn. 22 nasjonaliteter var representert, og de fleste – cirka 60 prosent – var ukrainere. Dette situasjonsbildet regner hun med blir ganske likt på julaften også. Altså ligger det an til at rundt hundre barn må tilbringe julen på senteret i år.

Frivillige fra Røde Kors er blant dem som sørger for julestemning på ankomstsenteret. Til vanlig er de til stede på senteret alle hverdager, primært for å lage aktiviteter for barna. På julaften lørdag har de noen helt spesielle planer. Da tar de med seg både julegaver og julenissen.

– Det er helt spesielt å se øya på disse ungene når de får gave, forteller Anders Lervold.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 8 Jul på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. (Nora Lie / UDI)

– Et lite avbrekk i hverdagen

Han er leder for Røde Kors i Råde og er en av de rundt 10 frivillige som skal til senteret den dagen. Lervold forteller at hensikten med julemarkeringen først og fremst er å glede barna på senteret. Dette har de gjort hvert år siden Nasjonalt ankomstsenter åpnet i 2015. I år ventes det som nevnt å være mange ukrainske barn der på julaften, som har flyktet fra krigen i hjemlandet.

– Det er litt ekstra hyggelig for dem å få et lite avbrekk i hverdagen. Alle barn synes det er gøy å få gaver, men vi andre synes det er gøy også, sier den lokale Røde Kors-lederen.

Julegavene som de kommer med, er både donert av givere og kjøpt inn av Røde Kors.

– Alle barna får noe. Vi drar ikke dit uten å ha med gaver til alle sammen, sier Lervold.

Ordfører stiller opp

Foruten gaver, planlegges det også å gå noen runder rundt juletreet og synge julesanger.

Julenissen på ankomstsenteret i Råde er ingen ringere enn kommunens egen ordfører, René Rafshol.

Han ønsker ikke å trekke oppmerksomheten bort fra arbeidet som Røde Kors gjør ved å stille til intervju, men sier i en kort kommentar at han vet at hans opptreden blir verdsatt.

– Jeg er bare så heldig å få være med. Så all honnør til det Røde Kors gjør. Ser det gleder mange, skriver han i en SMS.

Det er alltid viktig å skape god stemning på ankomstsenteret. — Britt Scharffenberg, mottaksleder

Ordføreren hedret tidligere i år Anders Lervold med Rådes kulturpris og frivillighetspris. Under samme prisutdeling ble Roar Paulsrud tildelt Rådes bragdpris, for sin innsats for ukrainske flyktninger som har kommet til kommunen.

Pepperkakebaking er noe av det som har stått på kalenderen til Nasjonalt ankomstsenter denne adventstiden. (Nora Lie / UDI)

Skaper glede for personer på flukt

Foruten julaften markeres også dager som 17. mai og den muslimske høytiden id på Nasjonalt ankomstsenter. Driftsoperatøren Link pleier dessuten å gi en personlig gest til barn som har bursdag mens de bor på senteret.

– Det er alltid viktig å skape god stemning på ankomstsenteret. Det bor folk her med traumer og som har gjennomgått vanskelige opplevelser. Derfor prøver vi alltid å legge opp til et hyggelig og positivt miljø, sier Britt Scharffenberg, Links mottaksleder ankomstsenteret.

Ifølge henne setter beboerne pris på alle markeringene.

– Vi opplever bare positive tilbakemeldinger på det. Det skaper hyggelige rammer, uansett hvilken kultur de kommer fra, sier mottakslederen.

(Kenneth Stensrud)

Nasjonalt ankomstsenter

Nesten alle flyktninger som kommer til Norge blir sendt til Nasjonalt ankomstsenter, som ligger ved siden av E6 i Råde.

Her blir asylsøkere som kommer til Norge for å søke om beskyttelse registrert av Politiets utlendingsenhet (PU). PU har om lag 60 ansatte ved ankomstsenteret.

De blir også registrert i UDIs asylmottakssystem og må gjennom en tuberkuloseundersøkelse og helseundersøkelse.

Asylsøkerne oppholder seg på senteret før de blir sendt videre til transittmottak eller andre mottak. Botiden på ankomstsenteret er opp mot 21 dager.

Ankomstsenteret var tidligere kjent som Ankomstsenter Østfold, men byttet i 2020 navn til Nasjonalt ankomstsenter. Det åpnet dørene i 2015, i forbindelse med de svært høye ankomstene av asylsøkere til Norge på den tiden.

