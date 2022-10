Lanserer ny politisk forening mot EØS i Norge

«For et folkestyrt Norge» er slagordet til den nye foreningen, som nå trer fram i offentligheten.

Foreningen med navn NOREXIT ble stiftet allerede den 19. mai, men har jobbet i stillhet fram til nå. Lørdag 29. oktober går de ut og lanserer seg selv til omverdenen.

NOREXIT har ett hovedmål: At Norge melder seg ut av EØS.

Varaordfører i førersetet

Foreningens leder er Tor Petter Ekroll, varaordfører i Moss. Han meldte seg ut av Senterpartiet i protest i fjor, fordi han mente partiet ikke gjorde nok for å få Norge ut av EØS-avtalen. I dag sitter han som uavhengig varaordfører i Moss kommune og uavhengig representant i Viken fylkeskommune.

Han har stiftet foreningen sammen med to andre politisk engasjerte menn fra mossedistriktet. Den ene er Paal Framnes, tidligere Rødt-leder i Vestby, mens den andre er Helge Aarsrud, leder av aksjonsgruppa Mosseopprøret, som jobber for billigere strøm, drivstoff og matvarepriser.

– Jeg har ikke likt den politiske utviklingen i Norge de siste årene. En av hovedårsakene til det er vi forholder oss blindt til EØS-avtalen. Det er en avtale som jeg mener utfordrer vårt demokrati, sier Tor Petter Ekroll.

[ «Vi håper denne politiske foreningen skal kunne samle kreftene for et fritt og selvstendig Norge» ]

NOREXIT mener EØS-avtalen bidrar til å marginalisere folkestyret i Norge. Her fra en 1. mai-markering i Trondheim (arkivfoto). (Ned Alley/NTB)

Vil informere – og stille til valg

NOREXIT skal være en landsdekkende politisk forening med ambisjoner om å stille politiske lister til kommende kommune-, fylkes- og stortingsvalg.

– Det vil kunne gi oss politiske mandater til å kjempe for oppsigelse av EØS-avtalen sammen med andre partier på Stortinget – der makten sitter, skriver partiet i en pressemelding.

På sikt vil de jobbe med å stifte et politisk parti, dersom nok medlemmer ønsker det. I første omgang vil de spre kunnskap om hva et EØS-medlemskap innebærer for Norge, med håp om at det vil få flere over på nei-siden.

– Det er ikke nødvendig å bli valgt inn politisk for å ta den debatten, men det er viktig å bli valgt inn for å kunne være med å ta beslutninger, forteller NOREXIT-lederen.

---

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

Avtalen gjør Norge til et assosiert medlem av EUs indre marked.

EFTA-land som Norge har ingen formell innflytelse på utformingen av EU-regelverket, noe som er grunnlaget for diskusjonen knyttet til det noen kaller EØS-avtalens «demokratiske underskudd».

Norge har vært med i EØS helt siden avtalen trådde i kraft 1. januar 1994.

---