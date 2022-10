Sjefen for Luftforsvaret flyttes fra Rygge til Bodø

Når regjeringen går inn for flytting er det etter forslag fra forsvarssjef Erik Kristoffersen.

– Regjeringen vil gjøre det Forsvarssjefen har foreslått. Vi flytter sjefen for Luftforsvaret til Reitan utenfor Bodø for at han kan være tett på der aktivitetene planlegges, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Statsministeren sier at Ukraina-krigen stiller nye krav til organiseringen av Forsvaret.

– Det er ikke en krig som truer våre grenser, men det er en tid hvor vi hele tiden skal se på hvordan vi organiserer Forsvaret vårt best mulig, sier Støre.

Da forsvarssjefen gikk inn for å flytte luftforsvarssjefen, begrunnet han det med at det uansett er derfra sjefen for Luftforsvaret skal lede deres operasjoner i krise og krig.

Han påpeker også at det er derfra militære luftoperasjoner ledes i fredstid, selv om ikke sjefen for Luftforsvaret er fysisk til stede.

«Det mener jeg er en svakhet i organiseringen vår», skrev Kristoffersen i en kronikk i avisen Fremover, som ble publisert i september.

