Seks personer druknet i Oslofjorden denne sommeren

Totalt 40 mennesker mistet livet i drukningsulykker i løpet av årets sommermåneder, ifølge en oversikt fra Redningsselskapet.

– Sommeren startet rolig med få ulykker i juni, men i både juli og august har vi dessverre opplevd mange drukningsdødsfall. 17 drukningsdødsfall i august er det høyeste antallet vi har registrert, siden vi tok over ansvaret for den nasjonale drukningsstatistikken for seks år siden, sier Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Antall drukningsulykker fra fritidsbåt har mer enn doblet seg. Mellom juni og august druknet 17 personer druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mot åtte i både 2020 og 2021.

Totalt har 67 personer druknet så langt i 2022, inkludert fire norske statsborgere som druknet i utlandet.

Viken og Vestland er fylkene med flest drukningsulykker, med åtte hver.

Høy snittalder

Seks av de dødelige drukningsulykkene denne sommeren skjedde i Oslofjorden. Se oversikt her:

1. juli:

En norsk mann i 30-årene blir funnet omkommet, flytende i sjøen under den gamle Svinesundsbrua. Redningsselskapet har kategorisert drukningsulykken som fall fra en fritidsbåt.

13. juli:

En mann og en kvinne blir funnet livløse i sjøen utenfor Hvaler og senere erklært døde. De hadde vært på tur med en seilbåt, som politiet antar grunnstøtte. Det eldre samboerparet var bosatt i Sverige, men mannen var norsk statsborger.

5. august:

68 år gamle Tom Jansen omkommer etter å ha falt i vannet fra en brygge på Nærsnes i Asker.

20. august:

En mann i 70-årene drukner under bading i Sande kommune.

22. august:

62 år gamle Gisle Gulløy blir funnet druknet i sjøen utenfor Jarlsø i Tønsberg. Mannen hadde vært på tur alene i en fritidsbåt.

I tillegg ble 75 år gamle Johnny Arntzen fra Fredrikstad og Hvaler funnet omkommet på Norra Väderöarna, sør for Strömstad den 6. juli. Ildsjelen hadde dratt med båt fra Hvaler før drukningsulykken langs svenskekysten, rett utenfor Oslofjorden.

En mann i 40-årene døde også av drukning i Sarpsborg den 19. juli, ifølge Redningsselskapets oversikt. Mannen hadde blitt borte fra følget sitt i forbindelse med en svømmetur i Glomma.

---

Antall druknede på landsbasis

(Nyhetsgrafikk / Jonas Taraldsen / NTB)

17 av ulykkene skjedde i august.

I sommer har åtte menn og én kvinne druknet i forbindelse med bading. Samtlige var over 30 år.

59 var menn, mens åtte var kvinner. Tre av de 67 var barn under sju år.

Tallene er foreløpige, og kan bli endret dersom det framkommer nye opplysninger.

Kilde: Redningsselskapet

---