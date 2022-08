– Det er en mann i 30-årene som er påkjørt av en bil. Det er snakk om alvorlige skader. Vedkommende ble kjørt over, og havnet på et tidspunkt under bilen, sier operasjonsleder Sara Solberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Mannen var våken etter ulykken og ble fløyet med luftambulanse til sykehus.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.54.

Bilføreren er en kvinne i 30-årene.

