Trafikkuhellet skjedde i Vogts gate torsdag. Øst politidistrikt skriver på Twitter at føreren av en bil har kommet over i feil kjørefelt og truffet flere andre biler.

Det ble først meldt at fire biler var involvert i uhellet, men Tor Erlend Imislund i Utrykningspolitiet sier noe senere til Moss Avis at bilen som kom over i feil kjørefelt, traff to biler.

Personene i de to bilene som ble truffet, er tatt med til sykehus for en sjekk. De beskrives av politiet på stedet som lettere skadd.

(©NTB)