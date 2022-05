Gir opp forsøk på å kjøpe opp Moss lufthavn Rygge

Tidligere i år startet en gruppe privatpersoner en pengeinnsamling, med mål om å overta og gjenåpne Moss lufthavn Rygge (MLR). Innsamlingen ble ledet av Rygge-boer Tor-Magnus Seglsten, som tidligere hadde opprettet Facebook-siden «Vi som ønsker Rygge Flyplass gjenåpnet». Gruppen fikk over 55.000 medlemmer på få måneder.

Nå har kronerullingen blitt avblåst.

– Det er veldig synd, sier Seglsten.

Få var villige til å bla opp

Opprinnelig sa 23 personer ja til å legge til sammen 400.000 kroner på bordet for å etablere et aksjeselskap de ønsket å kalle «Gjenåpne Rygge Flyplass AS». Selskapet skulle arbeide for å få til en gjenåpning ved å samle inn nok kapital, både fra privatpersoner og andre investorer.

Så langt kom de aldri. Årsaken var manglende interesse.

– Etter at deler av innbetalingen av selskapskapitalen uteble, i en prosess som allerede har gått over for lang tid, så ble det ikke mulig å registrere firma. Dermed faller også grunnlaget for en kapitalutvidelse gjennom den emisjonen som noen allerede har tegnet seg til, skriver Seglsten i et innlegg delt på Facebook.

Kun 16 aksjonerer endte med å betale selskapskapitalen.

– Jeg så allerede fra tidlig begynnelse at det ikke var så mye interesse for denne kapitaldugnaden. Dessverre. Men jeg ville i hvert fall prøve, sier Seglsten til Dagsavisen.

Moss lufthavn Rygge har vært stengt siden 1. november 2016. Året før hadde de 1,64 millioner passasjerer. (Kenneth Stensrud)

Drømte om en folkeeid flyplass

Ifølge Seglsten vil de 16 aksjonærene få pengene tilbake etter at banken har avhendet bedriftskontoen. Han sier dessuten at han vil dekke utgiftene knyttet til opprettelsen av selskapet fra egen lomme. Så vidt han bekjent vil dermed ingen andre enn trolig ham selv ha tapt penger på dette innsamlingsforsøket.

– Dette er uansett ikke et økonomisk tap. Det er en tapt mulighet, sier han.

Seglsten ble inspirert av eiermodellen til Torp Sandefjord lufthavn, Norges største private flyplass. Der er Sandefjord kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune største aksjonærer, mens et selskap (Vestfold Flyplassinvest AS) bestående av små og store investorer, deriblant privatpersoner, eier en mindre andel.

– Tenk om vi kunne fått Rygge til å bli en folkeeid flyplass. Det ville vært fantastisk, sa han til Dagsavisen tidligere i år.

Slik gikk det altså ikke. Likevel har han ikke mistet alt håp om en gjenåpning.

– Det finnes fremdeles muligheter for å få til en gjenåpning, men da er vi avhengig av at andre enn oss selv stiller opp for oss, og muligheten til å ta saken i egne hender er dermed forspilt slik jeg ser det, sier han.

Moss lufthavn Rygge

Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.

Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.

Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.

I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.

Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.

Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

