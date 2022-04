Tusenvis følger Amandas arbeidshverdag på Instagram

Amanda får drive på med sosiale medier i arbeidstida på verkstedet. Selv toppsjefen i Pon Equipment ser nytten i at Amanda er rollemodell og påvirker unge til å velge mekanikeryrket. Det trengs flere hender i bransjen.

På Pon Equipment i Moss står de store, gule anleggsmaskinene på rekke og rad på utenfor og innenfor dørene. Inni verkstedhallen monterer 22 år gamle Amanda utstyr på en maskin.

De er 17 mekanikere ved verkstedet, ti som jobber med oppdrag på maskiner ute hos kunder, og sju inne i verkstedet, som Amanda.

Jenter som følger bloggen har sagt at Amanda Korsgaard er en inspirasjon. (Tormod Ytrehus / FriFagbevegelse)

Influert av storebror

Det var storebroren hennes som påvirket henne og det som ble yrkesvalget. Som barnevakt var storebror sjefen for fjernkontrollen til tv-en. Dermed ble hun sittende med ham og se på det britiske bilprogrammet Top Gear. Hun ble fascinert av biler og motorer, og dermed var hennes framtid beseglet.

Da hun var 14 år tok det virkelig av. Hun hørte ikke på de som ville gi henne råd til yrkesvalg, men dro til Ås videregående skole og Teknologi og industriell produksjon, som ga mange muligheter. Og hun valgte kjøretøy.

Jo større, dess bedre

– Jeg tenkte også på flymekaniker, men et besøk på skolen fra Volvo trucksenter, førte til læretid på Volmax lastebilverksted i Råde. Jo større, dess bedre! sier hun.

På grunn av korona ble det ikke jobb der etter læretida, men så så hun en utlyst jobb på Pon Equipment.

– Jeg ringte og spurte om det var greit at jeg møtte opp på døra med søknad til tross for korona og restriksjoner, da jeg ville vise hvem jeg var litt bedre enn via en søknad. Jeg kom på intervju og fikk jobben 1. mars i fjor.

Jo større, dess bedre! sier mekaniker Amanda Korsgaard. (Tormod Ytrehus / FriFagbevegelse)

Hun er eneste jenta på verkstedet, men stortrives, og skryter av miljøet. Noen eldre, skeptiske kunder har hun opplevd som jente.

– Men de kommer jo til oss for å få en jobb gjort. Jeg kan jobben min, så om de ikke vil at jeg skal gjøre den, så må de dra et annet sted, sier hun og smiler.

Gule maskiner, gul blogg

Hun pratet med administrerende direktør i Pon Equipment, Erik Sollerud, som lurte på om hun kunne tenke seg å gjøre en jobb med å hjelpe til og rekruttere unge jenter og gutter til yrket. Dermed gikk hun i gang med @gulbloggen på Snapchat, TikTok og Instagram.

Der publiserer hun bilder og videoer av jobben sin, drømmejobben som Cat-mekaniker. Hun skriver tekster på både engelsk og norsk, og legger ut bilder av seg selv i arbeid med mange forskjellige maskiner og verktøy. Hun inviterer dem som følger henne inn bak fasaden og viser dem hvordan arbeidsplassen og yrket hennes er på innsiden.

Stian Viksaas, som er serviceleder og hennes nærmeste leder på verkstedet, synes det er kjempekult å ha fått Amanda i staben. Han roser den jobben hun gjør både i verkstedet og som blogger/påvirker/influenser, eller hva man velger å kalle det.

Små og store begivenheter blir publisert på sosiale medier. (Tormod Ytrehus / FriFagbevegelse)

Over 20.000 følgere

3. desember postet hun det første bildet. Når dette skrives har hun allerede over 17.000 følgere på Instagram. Med tallene fra TikTok og Snapchat blir det over 20.000 til sammen. Og det øker stadig.

– De aller fleste som følger bloggen er unge mennesker i alderen 18–35 år, og målgruppa er folk som snuser på yrket. Jeg får direkte meldinger fra jenter som følger med og som sier jeg er en inspirasjon for dem. Hvis jeg kan bidra til at flere velger denne bransjen, så er ingenting bedre enn det!

Amanda Korsgaard vil også være å treffe på den store Vei- og anleggsmessa på Lillestrøm i mai, der hun skal stå på stand for Pon Equipment alle dagene. Hun tar gjerne en prat om faget sitt.