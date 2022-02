Bekjempet pandemien for 165 kroner i timen

Mange har vært permittert og noen har mistet jobben under koronapandemien. Flere bransjer har vært i knestående og virksomheter har opphørt. Samtidig har behovet for informasjon økt, og nye arbeidsoppgaver har blitt til.

Hos callsenteret Maskineriet AS sto telefonlinjene omtrent ikke stille etter pandemiutbuddet. De fikk flere koronarelaterte kontrakter, blant annet å drive Nasjonalt kontrollsenter for innreisende på oppdrag fra Helfo.

Men når samfunnet nå åpner igjen, er det noen som må se seg om etter noe annet å gjøre.

Kritiserer staten

Samtidig som mange får begynne å jobbe igjen, er de ansatte på kontrollsenteret blitt permitterte.

Én av dem er Morten Didriksen (62). Han har jobbet på Nasjonalt kontrollsenter for innreisende i Moss siden mars 2021. Denne uforutsigbarheten er ikke ny for ham.

– Jeg reagerte med en gang. Midlertidigheten gjør det så usikkert, i tillegg til den dårlige betalingen. Jeg synes det er merkelig at staten har gått god for det, spesielt med en regjering som sier de vil gå vekk fra innleie og midlertidighet.

I nesten ett år har han ringt innreisende for å informere om hvilke regler som gjelder for dem. Regler som stadig har endret seg, og som det har krevd tid å sette seg inn i.

– Det er høyt tempo, og jeg har gjort kjappe vurderinger. Noen ganger har jeg måttet ta skikkelig kjipe avgjørelser om å sende folk på karantenehotell. Jeg føler jeg har hjulpet en del mennesker i villrede, og da føles det verdt det. Men det har begynt å skrante, sier han.

Fra toppjobb til luselønn

Da pandemien traff Norge, ble Morten Didriksen rammet av slag. Fra å ha et langt og rikt arbeidsliv og årslønn på mer enn 800 000 kroner, måtte han søke om arbeidsavklaringspenger (AAP).

Det ble en betydelig lavere inntekt for en som har vært både prosjektleder i Skattedirektoratet, eiendomsmegler og sjef for kulturhuset i Moss kommune.

Etter et år med opptrening hadde 62-åringen lært å snakke igjen. Han kunne begynne å jobbe. Og Maskineriet trengte folk.

– Jeg har bare hatt kontrakter for to måneder av gangen og en lønn på 165 kroner i timen. Jeg fikk nesten det samme da jeg gikk på AAP, sier Didriksen oppgitt og legger til:

– Hadde det vært midlertidighet med god lønn, hadde det vært mye greiere.

Han opplever også at de færreste av de ansatte vil organisere seg og mener fagbevegelsen burde vært inne i større grad.

Maskineriet bekrefter opplysningene, men påpeker at de ved nyttår økte lønnen til 175 kroner i timen.

– Vi kunne valgt å følge Handel og kontor sin tariff, men ønsket å øke lønnen, fordi de ansatte har vært fleksible og løsningsorienterte. De ansatte er på midlertidige kontrakter på grunn av prosjektets art, men med samme krav til overtid og tillegg, sier styreleder Sverre Torjuul i Maskineriet.

Den nye timelønnen tilsvarer en månedslønn på omtrent 28 400 kroner før skatt.

Til sammenligning tjener renholdere, frisører, skoleassistenter og bilvaskere i gjennomsnitt mer enn 32 000 kroner i måneden.

Kraftig vekst under pandemien

Styreleder Torjuul i Maskineriet AS er fornøyd med veksten virksomheten har hatt under pandemien. Der har bemanningen økt med 250 ansatte siden sommeren 2020.

– Dette er en solskinnshistorie. Staten skaper varige arbeidsplasser ved å sette ut oppdraget til en privat aktør.

På oppdrag fra staten har de hatt koronatelefonen for Oslo kommune, første linje support for innreiseregistret for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Nasjonalt kontrollsenter for innreisende.

Sistnevnte prosjekt er enda en gang avsluttet. Og denne gangen for godt.

– Jeg har bare hatt kontrakter for to måneder av gangen og en lønn på 165 kroner i timen. Jeg fikk nesten det samme da jeg gikk på AAP, sier Morten Didriksen. Her på hjemmekontoret. (Guro Gulstuen Nordhagen / FriFagbevegelse)

Vil endre reglene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan ikke kommentere slike saker konkret. Men på et generelt grunnlag forutsetter de at reglene for innkjøp følges av det offentlige.

– Dersom en anskaffelse innebærer innleie fra bemanningsforetak, må også innleiereglene følges. Det betyr at vilkårene for innleie må være oppfylt hos innkjøper og at kravene til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår etterleves hos leverandøren. Lønns- og arbeidsvilkår for de innleide skal være de samme som om de var ansatt direkte i virksomheten, sier statssekretær Maria S. Walberg.

Hun legger til at regjeringen har foreslått endringer for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

– Regjeringen har også tatt initiativ for å utarbeide en norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Det offentlige må gå foran som gode eksempler og bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav og sikre seriøsitet.

Endringsforslagene gjelder blant annet økt bruk av heltidsstillinger og færre som jobber ufrivillig deltid. De vil også gjøre kraftige innstramminger i mulighetene for innleie fra bemanningsforetak.

For hele landet foreslår regjeringen å oppheve adgangen til å leie inn arbeidskraft ved midlertidig arbeid. Innleide skal også gis flere rettigheter, som for eksempel utvidet rett til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid.

– Det er et lite paradoks med tanke at regjeringen har fokus på å få ungdom ut i arbeid. Mer enn 40 personer har fått fast jobb hos Maskineriet etter å ha jobbet på offentlige oppdrag, og vi jobber for å skape enda flere gode, trygge og varige arbeidsplasser, sier Sverre Torjuul.

Avsluttet kontrakten

Oppdraget har vært satt ut på vegne av Helsedirektoratet og Helfo siden mars 2020. Nå er det slutt.

Tre ganger har Maskineriet vunnet anbudskonkurransen for oppdraget fra Helfo. Den nye kontrakten skulle løpe ut mai, men den ble aldri signert.

Helfo har valgt å trekke den nye kontrakten. Årsaken er at innreisereglene er opphevet. Dermed opphørte arbeidet 14. februar.

– Av de 12 ansatte som vi hadde på kontrollsenteret, så har fire stykker fått jobb i Maskineriet. De resterende ønsket ikke jobb hos oss, eller de kunne ikke på grunn av språk, sier Torjuul.

Han påpeker at de har erfaring med dette fra tidligere. I oktober 2021 ble prosjektet stanset på grunn av gjenåpning. 47 ansatte mistet da jobben de hadde vært satt til. 38 av disse fikk jobb i andre prosjekter i Maskineriet for private aktører. Ni valgte selv å ikke fortsette sine kontrakter.

Og selv om denne kontrakten er avsluttet, så er det fortsatt aktivitet på innreiseregisteret for DSB og telefonlinjen for Oslo kommune. Begge løper ut mars.

– Vi er i gang med en prosess også her, men det er for tidlig å si hva som blir utfallet, sier han og tilføyer:

– Vi har fått skryt fra blant annet Helsedirektoratet for å ha vært viktige i arbeidet med å få kontroll på smitten i Norge. Det er vi veldig stolte av.

Morten Didriksen har ikke takket ja til noen ny jobb hos Maskineriet. Han flytter i disse dager til utkanten av Lillehammer og har fått en jobb i Norstat. Drømmen er en jobb i staten som han kan ha fram til han går av med pensjon.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Callsenteret Maskineriet AS var innleid for å drifte kontrollsenteret på vegne av Helsedirektoratet og Helfo.

Hensikten var å redusere smitte inn til landet.

De ansatte veiledet reisende om gjeldende koronaregler og kontrollerte at de ble fulgt.

Arbeidet er avsluttet etter at innreisereglene ble opphevet.

Kilde: Helsedirektoratet.no

