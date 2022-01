Kan ende opp med å gi Moss lufthavn Rygge til banken: – I praksis er det de som eier flyplassen

Etter at Jotunfjell Partners overtok eierskapet av Moss lufthavn Rygge i 2017, har de ikke klart å gjenåpne den sivile flyplassen. Nå forsøker de i stedet å selge den.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan Avinor ble tilbudt å kjøpe flyplassen i fjor. De ble tilsendt salgsprospektet, men takket nei.

Men før flyplassen i det hele tatt ble lagt ut for salg, ble også Forsvaret tilbudt å kjøpe den – i henhold til en prosjektavtale med eierne. Det takket de nei til.

Forsvaret hadde mulighet til å overta flyplassen til markedspris. En pris som er skjermet for offentligheten, men som skal være betydelig lavere enn det som det kostet å bygge flyplassen i 2007. Kjøpesummen som Jotunfjell Partners måtte ut med da de overtok selskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) og tilhørende infrastruktur i 2017, er heller ikke kjent. Kjøpet ble finansiert gjennom et lån i DNB.

– Det meste av kjøpesummen ble dekket av lån i banken. Det vi ga for den er det vi har i gjeld til banken i dag, forteller Espen Ettre, talsperson for flyplasseierne.

[ Samferdselsministeren: – Det er ingenting nå som ligger i veien for at man kan gjenoppta Rygge som flyplass ]

Espen Ettre, talsperson for Jotunfjell Partners, sier de nå må legge en plan for hva de skal gjøre dersom de ikke klarer å selge flyplassen. (Kenneth Stensrud)

Forbereder seg på plan B hvis flyplassen ikke blir solgt

Så langt har det vist seg å være vanskelig å selge den sivile flyplassen. Samtidig bruker eierne flere millioner kroner i året på å holde den ved like. Det er en utgiftspost som de ikke er interessert i å beholde, i hvert fall så lenge en gjenåpning ikke er i sikte. Ettre har tidligere uttalt at koronapandemien betyr at en eventuell gjenåpning trolig ligger flere år fram i tid.

På grunn av alt dette kan et mulig utfall være, dersom Jotunfjell Partners ikke klarer å selge MLR, at de gir flyplassen til DNB mot at gjelden slettes.

– I praksis er det banken som eier flyplassen. De har muligheten til å overta terminalbygget og bli kvitt gjelden vår. Det er noe vi må snakke nærmere om nå hvis det ikke blir noe salg, bekrefter Ettre.

[ Har hatt befaring på Moss lufthavn Rygge med mulige kjøpere ]

Vil helst finne en annen løsning

Det er dog neppe særlig lukrativt for DNB å ta over den nedlagte flyplassen, selv med den hensikt å selge den videre.

På spørsmål om hvor aktuelt det er for DNB å overta eierskapet, viser banken til at de ikke kommenterer kundeforhold i media. På generelt grunnlag forteller kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin at det hører til sjeldenhetene at de ender opp med en løsning lik den Jotunfjell Partners skisserer.

– Det er ikke en vanlig løsning at banken som kreditor overtar eierskap til kundene, deres prosjekter eller eiendommer. Da er det mer vanlig å finne andre løsninger sammen med kundene, sier hun.

---

Moss lufthavn Rygge

Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.

Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.

Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.

I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.

Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.

Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---