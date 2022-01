Vil hjelpe nordmenn å handle i Sverige

Koronapandemien har gått kraftig utover grensehandelen. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) la nordmenn på grensehandel igjen 16 milliarder kroner i Sverige i 2019, året før koronaen kom. I 2020 hadde dette beløpet sunket til under 2 milliarder kroner.

Den meste av handelen skjer av nordmenn som krysser Svinesund. Nordby Shoppingcenter i Strømstad har tidligere profilert seg som «Norges største kjøpesenter». Der ble 2019 et rekordår med en omsetning på 4,8 milliarder svenske kroner. I koronaåret 2020 sank omsetningen til under én milliard kroner. Ifølge senterleder Ståle Løvheim er nemlig over 90 prosent av kundene deres nordmenn.

– Det er nesten et under at vi i det hele tatt har omsetning. Hadde det vært opp til meg, hadde det vært åpne grenser, sier han.

Styrer fra dag til dag

I stedet må de forholde seg til myndighetenes innreiserestriksjoner, som er helt avgjørende for hvor mange kunder de får. Det er regler som stadig vekk endres og som de ikke vet hvor lenge varer. Det gjør det vanskelig å planlegge fremover i tid, forklarer senterlederen.

– Den totale uforutsigbarheten er veldig tøff for oss. Vi har leietakere som vi gjerne skulle ha sagt noe til, med tanke på bemanning, men vi vet ingenting om når det kommer nye tiltak og hvor lenge de varer. Vi er nødt til å styre fra dag til dag, sier han.

Vi ser på mulighetene for å tilrettelegge for en enklere grensepassering for våre kunder. — Ståle Løvheim, senterleder

Under koronapandemien har det vært perioder med permitteringer og mye usikkerhet. Det har gjort inntrykk på Løvheim.

– Det har vært tider her hvor jeg har sett mennesker som jeg har jobbet med i mange år ha det tøft. Det er aldri hyggelig. Særlig i forkant av høytider som jul, sier senterlederen, som bor i Sarpsborg og har jobbet på Nordby siden oppstarten i 2004.

Ifølge ham er rundt 20 prosent av dem som jobber på senteret nordmenn; en andel som har sunket under koronapandemien.

Ståle Løvheim, senterleder på Nordby Shoppingcenter i Sverige. (Martin Næss Kristiansen)

Økte omsetningen i 2021 – fortsatt langt unna toppnivå

I fjor økte kjøpesenteret omsetningen til 1,3 milliarder svenske kroner. Selv om det er bedre enn i 2020, er det fortsatt et skuffende resultat.

– Det betyr at vi har hatt 70 prosent færre kunder enn normalt, sier Løvheim.

Samtidig har snitthandelen vært litt høyere i 2021 enn normalt. Med andre ord: Den gjennomsnittlige kunden legger igjen mer penger nå enn før koronaen.

Den mest innbringende måneden er juli, etterfulgt av desember. Årets romjulshandel ble derimot berørt av at Sverige kom med nye innreiserestriksjoner 28. desember. Nå er det slik at alle som reiser til Sverige, og som ikke er svenske statsborgere, arbeidspendlere eller studenter, må vise en negativ koronatest ved innreise som ikke er eldre enn 48 timer. Testkravet gjelder også for vaksinerte.

Det er en innstramming som har gitt utslag i trafikken ut av Norge over Svinesund. Ifølge NRK har denne trafikken blitt halvert siden 28. desember.

Vil lokke nordmenn over grensa

Som følge av nedgangen jobber senterledelsen nå med å finne måter de kan få flere nordmenn til å ta turen over grensa.

– Vi ser på mulighetene for å tilrettelegge for en enklere grensepassering for våre kunder, sier Løvheim.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke konkrete tiltak som blir vurdert, men viser til at de allerede har iverksatt noe som et ledd i denne strategien.

– I desember hadde vi åtte mennesker som satt her og hjalp kundene våre med å fylle ut innreisepapirer. Det er den typen ting vi tenker at vi kan hjelpe med. Hva enn det er, så er det viktig at dette skjer innenfor alle lovlige rammer. Vi ønsker heller ikke å prøve å lure noen, altså å få noen til å gjøre noe ufrivillig.

– Er det aktuelt med koronatesting på senteret?

– Vi prater om alt. Det er ingen plan som er for stor ingen som er for liten, svarer senterlederen.

Drømmer om lysere tider

Han har et håp om at 2022 blir enda bedre enn 2021, og at de kanskje til og med kan begynne å se normale omsetningstall igjen. Det fikk han et glimt av allerede i 2021. I uke 40 og 41, da det var høstferie i Norge, hadde senteret nemlig et kundetall og en omsetning som overgikk snittet for rekordåret 2019.

– Det kan ha vært et oppdemmet behov, det var jo nærmest første gang folk kunne reise uten restriksjoner på halvannet år. Men det var uansett veldig lovende.

– De ukene i oktober gir utrolig framtidstro på at når pandemien gir seg, da er vi tilbake igjen. Kanskje til og med sterkere enn før. Så får vi bare gjøre det beste ut av situasjonen nå, mens pandemien fortsatt pågår, sier senterlederen avslutningsvis.

