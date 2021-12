– Bra vi fikk stanset den i tide før det skjedde noe alvorlig

I morgentimene tirsdag fikk politiet meldinger om at en person kjørte svært vinglete i Moss. Etter å ha stanset sjåføren langs Ryggeveien skjønte de raskt hvorfor kjøringen var såpass rar. Vinduene var nemlig dekket av snø og is, noe som ga minimalt med utsyn.

– Den vingla i veibanen og var flere ganger over i motgående kjørefelt. Det var spor etter den fra grøftekant til grøftekant. Det var bra vi fikk stanset den i tide før den skjedde noe alvorlig, sier Jon Erik Nygård, politiets operasjonsleder i Øst politidistrikt.

[ Meldte om 65 minusgrader i Moss – Slik forklarer hun den oppsiktsvekkende værmeldingen ]

Brukte verken kupévarme eller vindusvisker

Han forteller at det var en bilist som kjørte bak dette kjøretøyet som varslet politiet.

De fikk først melding om hendelsen klokken 07.11. På denne tiden var det ifølge politiet lite trafikk ute, noe som kan forklare hvorfor den mannlige sjåføren hadde våget seg ut i trafikken. Noen annen forklaring hadde nemlig politiet ikke notert seg.

– De har alltid en forklaring på ting, men det er ukjent hva det var her, forteller Nygård.

Kjøretøyet var en mopedbil. På bildet ser det ut som at mesteparten av sikten er blokkert av løssnø. Likevel ble den ikke fjernet under kjøreturen.

– Patruljen har registrert at kupévifta ikke ble brukt for å varme opp bilen. Føreren har åpenbart ikke brukt vindusviskerne heller, sier operasjonslederen.

[ Minst 3.290 anmeldelser for brudd på smittevernloven ]

Krevende veiforhold

Føreren, en mann i 60-årene, fikk førerkortet beslaglagt og kan i tillegg vente seg et forelegg.

Kjøringen skjedde samme morgen som store deler av Østlandet ble dekket av snø og Vegtrafikksentralen Øst meldte om glatte veier i distriktet.

Ifølge Nygård får politiet ofte inn meldinger om folk som ikke har vært flinke nok til å skrape bilvinduet, men eksempelet fra Moss skiller seg ut.

– Ofte er det mangelfull skraping, at man for eksempel bare skraper en liten åpning, men her ser det ikke ut som at det ble gjort et forsøk på det en gang. Dette er noe av det verste vi har kommet over, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen